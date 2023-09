Opgepakte man om dode vrouw in Uden is 45-jarige plaatsgenoot

De man die woensdagavond is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige vrouw in Uden, is een 45-jarige Udenaar. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht, meldt de politie donderdag.

Het lichaam van het slachtoffer werd woensdagochtend in een woning aan het Nonnenveld gevonden. Een buurtbewoner kreeg geen contact meer met het slachtoffer en alarmeerde toen de politie.

Het is nog niet duidelijk of de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De woning van de vrouw en de verdachte worden onderzocht.