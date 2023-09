Bij een woning aan de Passendalestraat in Breda vond zondagavond rond 22.00 uur een explosie plaats, meldt de politie. Niemand raakte daarbij gewond.

De politie doet onderzoek rond de woning. Onduidelijk is wat er precies ontploft is. Buurtbewoners melden aan BN DeStem dat het geen erg grote knal is geweest.