Paard dood door aanrijding trein en trailer in Boxtel

Een paardentrailer is donderdagavond op een spoorwegovergang in Boxtel door een trein geraakt. Daardoor is een van de twee paarden in de trailer om het leven gekomen. De bestuurder van de auto voor de trailer raakte zwaargewond, maakte de politie bekend.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur op de spoorwegovergang aan de Kapelweg in de wijk Tongeren in Boxtel. Volgens de politie schoot de paardentrailer plotseling los op de spoorwegovergang. De auto die de trailer trok, had de overgang al gepasseerd. De bestuurder sprong uit de auto en probeerde de paarden uit de trailer te krijgen, maar de trailer werd door een passerende trein geraakt. Een paard overleefde het niet, het andere paard kwam volgens de politie met de schrik vrij. Dit omdat het dier tijdig uit de trailer wist te vluchten.

De verwondingen van de man waren zo ernstig dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Als gevolg van het ongeval rijden tussen Tilburg en Boxtel geen treinen. De stremming duurt volgens de NS nog de rest van de avond. Tussen Tilburg, Oisterwijk en Boxtel rijden stopbussen.

ProRail meldt dat de betrokken trein door de aanrijding deels is ontspoord. Er zaten 350 mensen in, die in een andere trein zijn geƫvacueerd. De schade aan de overweg is volgens ProRail aanzienlijk.