Op camping de Zandstuve aan de Grote Beltenweg in Rheeze was maandagmiddag 12 juli 2021 sprake van een zedenincident. Het is de tweede keer in korte tijd dat een dergelijk incident daar plaatsvindt. De politie onderzoekt de zaak.

Het incident van 12 juli is volgens de politie vergelijkbaar met het incident van 25 april, dat in dezelfde omgeving plaatsvond. Toen ging het mis in het toiletgebouw van de camping.

De politie is naar aanleiding van het incident direct begonnen aan het onderzoek, zo laten zij weten. Op dit moment zijn ze ter plaatse bezig met sporenonderzoek. Ook worden bezoekers ondervraagd.

Er zijn verder nog geen details bekend, behalve dat het rond 16.00 uur gebeurd zou zijn. Ook over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt, in verband met de privacy van iedereen die bij de zaak betrokken is.