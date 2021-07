Honderden gedupeerden marktplaatsfraude in Zwolle

In Zwolle, Overijssel zijn honderden aangiftes binnengekomen in verband met marktplaatsfraude. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Valse link

De gedupeerden wilden iets verkopen via Marktplaats. De verdachte benaderden hen en stuurde ze vervolgens een link. Nadat ze op de link drukten kon de fraudeur bij hun geld.

Onderzoek leidde naar de 20-jarige man. Hij is aangehouden en zit op dit moment nog vast.

Check je link

Deze vorm van fraude is niet nieuw, zo laat de politie weten. Criminelen gebruiken vaker valse links om achter wachtwoorden en andere informatie te komen.

Via https://checkjelinkje.nl/ kan je controleren of een link in orde is.