Een man in Almelo is zaterdag in de tuin van een woning in de Rengelinkstraat onder een omgevallen muur terechtgekomen en overleden. Volgens de politie lijkt er sprake van een noodlottig ongeval, maar er is een onderzoek ingesteld om andere oorzaken uit te sluiten.

De politie vermoedt dat het slachtoffer de bewoner is van het huis en heeft de familie geïnformeerd. De officiële identificatie moet nog plaatsvinden.