Beoogde coalitie Overijssel wil alleen clusters van windmolens

De beoogde coalitie in de provincie Overijssel heeft, vooruitlopend op de afronding van de formatie, al een voorstel gedaan. De vijf formerende partijen (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP) willen dat in Overijssel alleen clusters van minimaal vier windmolens komen. Ze hebben hierover voor de Provinciale Statenvergadering van woensdag een motie ingediend.

Aangezien de vijf partijen een meerderheid hebben in de Staten, is het aannemen van de motie een formaliteit. De beoogde coalitie, die hoopt voor het zomerreces een akkoord te hebben bereikt, vreest voor “landschappelijke versnippering en verrommeling” als op allerlei plekken in de provincie losse windmolens worden geplaatst. BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP verzoeken het huidige college om voor 1 juli vast te leggen dat op locaties waar windmolens komen dat er minimaal vier moeten zijn en niet minder. Ze willen ook dat minimaal 50 procent van de ‘windmolenparken’ lokaal eigendom wordt, zodat omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengst.

Uiterlijk 1 juli moeten de 25 gemeenten in Overijssel een zogeheten zoekgebied hebben aangewezen, waar mogelijk windmolens verrijzen. Twaalf gemeenten hebben dat al gedaan, in tien loopt het proces nog en drie gemeenten hebben besloten geen zoekgebied aan te wijzen. De provincie gaat over de vergunningverlening. Op heel wat plekken in Overijssel bestaat weerstand tegen de komst van de windmolens, omdat inwoners vrezen voor geluidsoverlast, slagschaduw van de wieken en schade aan de natuur.

PVV, JA21 en Forum voor Democratie hebben voor woensdag ook een motie over dit onderwerp ingediend. Zij willen dat de provincie alleen een vergunning verleent als wordt aangetoond dat minimaal 50 procent van de mensen die binnen een bepaalde straal van de te bouwen windmolens wonen geen “overwegende bezwaren” heeft.