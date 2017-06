TheNextWomen Summit brengt de succesvolste zakenvrouwen bij elkaar

Alle ambitieuze vrouwen opgelet: op maandag 12 juni komen de succesvolste zakenvrouwen van Nederland bij elkaar tijden het evenement TheNextWomen Summit in Amsterdam. Het is alweer de zesde editie, waarbij ook dit jaar weer veel inspirerende sprekers het podium zullen betreden, waaronder Chantal Janzen, Eva Jinek, David Allen en prins Constantijn van Oranje.

De nieuwe generatie carrièregerichte vrouwen maakt geen geheim meer van ambitie. Ze noemen zichzelf ook geen carrièrevrouw meer, maar liever girlboss of ladyboss. Het formuleren van heldere doelen is key, maar de weg naar de top is niet altijd straightforward en soms zelfs eenzaam. Daarom is er TheNextWomen, een internationaal platform voor vrouwelijke ondernemers, opgericht door Simone Brummelhuis.

TheNextWomen verbindt al acht jaar vrouwelijke enterpreneurs, corporate professionals, start-ups en investeerders met elkaar om kennis, netwerk en kapitaal met elkaar te delen. TheNextWomen Summit is the place to be om nieuwe business inzichten te vergaren, deel te nemen aan masterclasses en dé plek om de perfecte angel investor te ontmoeten. In de voorafgaande jaren gaven koningin Maxima, voormalig eurocommissaris Neelie Kroes en oud-minister Annemarie Jorritsma al één van de vele inspirerende talks. Wil je ook aanwezig zijn bij TheNextWomen Summit? Bestel dan hier je kaarten.