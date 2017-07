In de spotlight: Mariëlle Hurkmans van De Dames van Hurkmans

Voor veel vrouwen is een bezoekje aan een autogarage een noodzakelijk kwaad, te vergelijken met een bezoek aan de tandarts. Kan dat niet anders, dachten de zusjes Mariëlle en Janita Hurkmans vorig jaar. “Waarom worden autobedrijven niet geassocieerd met de fun factor? Het kan ook écht leuk zijn!”

Mariëlle en haar zus Janita zitten al vijftien jaar in de auto business. Na een studie aan het Instituut voor de Autobranche (IVA), waar Mariëlle als een van de weinige vrouwen tussen vierhonderd mannen het vak heeft geleerd, stapte zij op jonge leeftijd het familiebedrijf in. “Ik ben meer van de werkplaats en weet alles van autoschade, mijn zus is meer van de verkoop. We hebben samen twee autobedrijven en een autoschadeherstelbedrijf in Nistelrode en wilden graag uitbreiden. Nederland telt 3400 autobedrijven, dus we dachten: ‘we moeten wel opvallen’.”

En opvallen doen ze met hun autoboetiek ‘De Dames van Hurkmans’, de eerste full service autogarage in Nederland die zich richt op vrouwen. Ze hebben een flitsend jaar achter de rug, met veel nominaties, prijzen en media-aandacht. Van heinde en ver komen mensen naar Den Bosch, speciaal voor de service van de dames. “Onze autoboetiek hebben we gecreëerd vanuit het idee dat je komt winkelen. Het gaat dus niet alleen om auto’s, maar om de totaal beleving. De aankleding speelt hierbij een grote rol. Onze garage is aangekleed met woonaccessoires en er zijn kinderzitjes en –wagens, zowel te koop als om te proberen.” Tevens doet de boetiek ook aan wachtverzachter: tijdens een reparatie kan je in de wachtruimte lekkere cappuccino krijgen, is er WI-FI, er kan gewerkt worden, kun je er nagels lakken, een magazine of boek lezen, loungen en make-up spullen en verzorgingsproducten testen. Ook is er een kinderhoek en een hippe leenfiets.

“Vaak hebben mannen geen verstand van auto’s”

Mariëlle en haar zus hebben zeven vrouwen in dienst en slecht één man, de automonteur. Veel vrouwen komen niet aan de bak, omdat autobedrijven het niet aandurven om een vrouw in hun mannenteam te zetten. Bij hen is echter volop plek, ook voor stagiaires.

Vaak voelen vrouwen zich niet serieus genomen bij de aankoop van een auto. Ze durven vaak niet alleen te gaan en nemen hun partner of broer mee. “Voor veel vrouwen is een auto alleen kopen een no-go area. Bij ons is dat anders. Vrouwen willen juist graag serieus worden genomen, maar voelen zich niet vrij en op hun gemak om hun vragen te stellen. Wij bieden dames alle gelegenheid en ruimte.” Uiteraard zijn mannen ook welkom bij de dames Hurkmans. Die geven de feedback dat ze het zo heerlijk vinden dat ze bij hen niet hoeven te doen alsof ze verstand hebben van auto’s, want vaak hebben ze dat niet. “Dat is gaaf om te horen en heeft alles te maken met onze open en transparante manier van werken.”

Het aantal vrouwen dat auto’s koopt, groeit. De vrouw is vaak de doorslaggevende beslisser. Als een vrouw een auto koopt, let zij echter op andere dingen dan een man. “Vrouwen kijken veel praktischer. Ze letten niet zozeer op het merk, maar of het model ze aanspreekt. Ze vragen niet hoe snel de auto kan optrekken van nul naar honderd, maar of ze met gemak een vrachtauto kunnen inhalen. Een man kijkt onder de motorkap, een vrouw naar de achterbak.”

Mariëlle en haar zus werken al vijftien jaar samen. “We wisten niet dat we zo goed konden samenwerken en het wordt alleen maar leuker. We hebben aan een half woord genoeg.” Naast de werkzaamheden in de garage worden er ook evenementen georganiseerd. “We hebben al veel vrouwennetwerken bij ons gehad die we inspireren met ons verhaal. Ook geven we een mini-cursus over pech onderweg en ‘Pannen zonder mannen’ avonden, waarbij we vrouwen leren om een band te wisselen. We geven tips en wetenswaardigheden over hun auto. Dit zijn drukbezochte avonden waarbij er geen einde lijkt te komen aan het aantal vragen.”