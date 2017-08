Unieke trouwlocaties voor een onvergetelijke trouwdag

Tegenwoordig kun je op steeds meer locaties in Nederland je jawoord geven. De kerk of het gemeentehuis zijn allang niet meer de enige plekken waar getrouwd kan worden. Er zijn ook een aantal plekken die we kennen van een dagje uit met het gezin, waar je ook ‘Ja, ik wil!’ kan zeggen. Wij hebben de leukste en opmerkelijkste trouwlocaties voor je op een rijtje gezet.

NEMO Science Museum

NEMO in Amsterdam is een inspirerend dagje uit met het gezin. Hier kan echter ook getrouwd worden. Na de trouwceremonie kan er aansluitend in een van de zalen of op het NEMO dakterras gefeest worden. Tussendoor kan er door de gasten kennis worden gemaakt met de fascinerende wereld van de wetenschap. Extra leuk: door de ligging aan het IJ is het mogelijk om met een salonboot bij de locatie aan te komen.

Jaap Eden IJsbaan

De Jaap Eden IJsbaan is een unieke trouwlocatie. Het ligt midden in Amsterdam, maar toch in een heerlijk rustige omgeving met een groene uitstraling. Bar restaurant JAAP is gehuisvest in een romantisch gebouw gemaakt van Fins vurenhout en voorzien van een groot zonovergoten terras. Trouw je in de zomer? Het is mogelijk om buiten te trouwen omringd door de karakteristieke lampjes van de ijsbaan.

Apenheul

Sinds kort is het mogelijk om in de Apenheul in Apeldoorn te trouwen. De Apenheul biedt verschillende locaties waar de trouwceremonie gehouden kan worden. Zo sluit een van de zalen aan op een prachtig overdekt terras, waarvan je een adembenemend uitzicht hebt over natuurpark Berg & Bos. Ook zijn er sfeervolle tenten met uitzicht over het gorilla-eiland, waar je zowel een ceremonie als een receptie kunt houden.

Domtoren in Utrecht

In de Domtoren in het hart van Utrecht zijn er verschillende ruimtes waar er getrouwd kan worden. De Michaëlskapel bereik je via de statige Bisschopstrap, die door de gotische gewelven, de brandende kaarsen, de kleurige glas-in-loodramen en de smeedijzeren kroonluchter een unieke sfeer heeft. De kapel is geschikt voor een gezeten diner van maximaal 72 gasten.

Ouwehands Dierenpark

Trouwen tussen de dieren, wie had dat gedacht? In Ouwehands dierenpark in Rhenen kan dat. De dierentuin is hiermee een van de leukste trouwlocaties van dit rijtje. Ouwehands Dierenpark organiseert je hele trouwdag tot in de puntjes. De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in Gorilla Adventure bij de gorilla’s, het Afrikahuis bij de mandrillen of op het IJsberenterras. Aansluitend snijd je de bruidstaart met zebraprint aan.