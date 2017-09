In de spotlight: Anne Raaymakers van Fanfactor

Dat je als alleenstaande moeder van drie kinderen, met alleen een mavo-diploma en zonder studie heel goed terecht kunt komen, bewijst Anne Raaymakers. Ze trekt letterlijk volle zalen, helpt ondernemers klanten aan te trekken en laat zien dat je prima op je vijftigste carrière kunt maken. “Er zijn altijd mensen in mijn leven geweest die mij tegen wilden houden, maar dat heeft me nooit weerhouden er keihard voor te werken.”

Anne komt uit een groot gezin en het lag niet voor de hand dat ze zou gaan studeren. Ook al had ze havo-/vwo- advies, ze is toch op aandringen van haar moeder naar de mavo gegaan. “Mijn ouders vonden dat verpleegster of onderwijzeres een goed beroep voor mij zou zijn. Het zat er toch niet in dat ik zou gaan studeren, dus waarom zou ik het me zelf moeilijk maken? Ik ben een alleenstaande moeder van drie kinderen. Inmiddels zijn mijn kinderen volwassen, werken de twee oudsten in mijn bedrijf en heb ik vier kleinkinderen.”

Sinds 1992 is Anne zelfstandig ondernemer. In 2005 begon ze haar eigen praktijk, nadat ze een parttime hbo- studie toegepaste psychologie had gedaan. Vier jaar lang had ze een succesvolle praktijk en kwamen mensen van heinde en ver om door haar geholpen te worden. “Ik was er goed in, maar ik vond het niet fijn. Ik wilde met mensen werken, maar vond dit werk zo moeilijk. Ik had er niet bij stilgestaan dat ik elke dag met problemen te maken zou hebben. Ik ben zelf iemand die niet zo gauw ergens een probleem van maakt. Ik heb de grootste bewondering voor collega’s die dit beroep kunnen uitoefenen, maar ik kon het niet.”

“Als zij het kan, kan ik het ook”

In 2009 is Anne Fanfactor gestart en geeft ze online cursussen, workshops en offline events op het gebied van Facebook marketing en leert zij ondernemers succesvol klanten aan te trekken met social marketing. “Ik stelde mezelf de vraag ‘Wat kan ik goed?’. Ik had een hele drukke praktijk. Hoe doe je dat toch, vroegen mensen mij vaak, al die cliënten blijven maar naar je toe komen. Ik ben goed in netwerken, zat veel op LinkedIn en gaf veel presentaties en kreeg daardoor een enorme naamsbekendheid.” In eerste instantie ging Anne LinkedIn workshops geven. Voor haar eerste workshop had ze één aanmelding, maar die ging toch door. Later werden de workshops heel succesvol, maar verschoof ze haar focus naar Facebook.

“In 2009 zaten de mensen vooral op Hyves en was Facebook minder belangrijk in Nederland. Je kon toen ook nog geen zakelijke pagina aanmaken. Toen dat wel mogelijk werd, heb ik meteen mijn kansen gezien en gegrepen. Niemand was daar toen mee bezig. Ik ben online cursussen gaan geven over hoe je Facebook zakelijk kunt inzetten, dus over marketing, adverteren en inmiddels ook over Facebook Live.” Inmiddels hebben al meer dan vijfduizend mensen een cursus of programma bij haar gevolgd en komen er gemiddeld tweehonderd mensen naar haar events, die ze vier keer per jaar organiseert. Deze events gaan over hoe je als kleine ondernemer Facebook kunt inzetten om meer klanten te krijgen. “Hier komen de wat oudere ondernemers op af. Die zien in mij een voorbeeld: als zij het kan, kan ik het ook. Het leuke is, ik heb geen concurrentie in mijn markt. Al die sociale media experts zijn jonge mensen, die vaak veel te snel zijn en over een podium heen en weer racen. Dan ben je mijn publiek kwijt.”

“Het gaat me niet om het geld, maar om de vrijheid”

Ze was zelf 49 toen ze met Fanfactor begon. Ze heeft een riant inkomen, werkt inmiddels dertig uur in de week omdat ze voldoende tijd wil hebben voor leuke dingen, gaat regelmatig op reis en huurt elk jaar een vakantiehuis met een zwembad in een warm land, waar ze met al haar kinderen en kleinkinderen vakantie viert. “Nu kan dat allemaal, vroeger niet. Het gaat me niet om het geld, het gaat me om de vrijheid.”

Wat zijn Anne’s dromen? “Ik wil vrouwen inspireren om hun rol in het leven te pakken. Veel vrouwen willen van betekenis zijn en hun nalatenschap achterlaten, maar ze durven niet. Veel dingen houden hen tegen, zien de techniek als een barrière of ze weten niet hoe ze aan marketing moeten doen. Ik zeg altijd: je moet het gewoon gaan doen. Er zijn zoveel vrouwen die zoveel te geven hebben, maar hun rol in het leven niet pakken, hun missie niet uitvoeren, zichzelf terughouden. Ik ben er het voorbeeld van dat het kan, dat je ondanks allerlei hobbels en obstakels die je tegen houden, heel succesvol kunt zijn.”