3x de meest inspirerende Netflix-documentaires over voeding

Is het buiten druilerig weer of ben je zelf in een druilerige bui? Niets zo fijn dan een avond op de bank met een dekentje en een goeie film, serie of documentaire van Netflix. Voor alle eetliefhebbers onder ons hebben wij de meest inspirerende documentaire die over voeding gaan voor je op een rijtje gezet.

Forks over Knives

‘Warning, this movie could save your life’, aldus de makers van Forks over Knives. Dit is een documentaire die je aan het denken zet en wellicht ervoor zorgt dat je andere keuzes gaat maken over wat je in je mond stopt. Het onderwerp is het voedsel dat we eten en de mogelijke relatie met veel voorkomende ziektes als kanker en een hoog cholesterolgehalte die in het Westen voorkomen. Zou het kunnen dat we ons dierlijke eetpatroon mogen inwisselen voor een meer plantaardig dieet?

Food Choices

In deze interessante documentaire worden wereldwijd eetpatronen onderzocht. Food Choices laat zien dat onze voedselkeuzes als oorzaak kunnen worden gezien van gezondheidsproblemen en zelfs een rol spelen bij klimaatverandering. Daarnaast gaat de documentaire in op verschillende misvattingen die er bestaan over voedsel en diëten, waarbij 28 experts aan het woord komen.

Cowspiracy: The Sustainability Secret

Deze documentaire uit 2014 van Kip Andersen en Keegan Kuhn is een must see voor iedereen die wil weten wat precies de impact is van de veehouderij op het milieu en hoe milieuorganisaties met die informatie omgaan. Klimaatverandering wordt door een groot deel veroorzaakt door de veeteelt. Deze documentaire volgt op schokkende maar toch ook humoristische wijze de reis van een aspirant-milieuactivist wanneer hij verwoed zoekt naar de echte oplossing voor de meest dringende milieuproblemen.