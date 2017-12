De 5 musthaves voor je baby

Als je net ouder bent geworden, wil je uiteraard het beste van het beste voor je kind. Naast liefde, aandacht en verzorging zijn er een aantal (technische) gadgets, die ervoor zorgen dat jouw baby niets tekortkomt. Wij hebben de vijf leukste musthaves voor je op een rijtje gezet; leuk om op het verlanglijstje van je kind te zetten voor Sinterklaas of kerst.

Multifunctionele camera

Wil je alle ontwikkelingen van je kind controleren, volgen en op beeld vastleggen? Dan is de Onni Care, een babyfoon met camera, mogelijk iets voor jou. Door de combinatie van technisch geavanceerde babyfoons en de gebruiksvriendelijke ‘Child Development Tracker’ kunnen ouders met een wachtwoord en ingestelde tijdstippen ook andere personen toestemming geven om met de camera verbinding te maken. Het aantal aan te sluiten camera’s is ongelimiteerd.

Unieke fles

Dr. Brown’s fles werd ontworpen door de Amerikaanse arts Craig Brown en is de enige fles met een gepatenteerd ventielsysteem dat bijdraagt aan de gezondheid van baby’s. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat belangrijke voedingsstoffen als vitamine C, A en E optimaal behouden blijven in de Dr. Brown’s fles door het ontluchtingssysteem. Het ventielsysteem vermindert luchtbelletjes, een belangrijke oorzaak van het vervliegen van voedingsstoffen. De fles vermindert darmkrampjes, boertjes, overgeven en winderigheid.

‘Pratende’ schildpad

Heeft je kindje moeite om in slaap te vallen? Dan is de Talking Turtle wellicht een goede oplossing. Deze ‘pratende’ schildpad helpt bij het slaapritueel. Het is een combinatie van een nachtlampje en een verhalenverteller. Daarnaast kan je er slaapliedjes mee afspelen en kun je kiezen voor natuurlijke geluiden, waardoor de baby rustig in slaap kan vallen.

Flexibel stoeltje

Als je met je baby op pad gaat, wil je uiteraard zo veilig mogelijk de weg op. Dit kan met de Maxi-Cosi AxissFix Air, een veilig en uniek i-Size autostoeltje voor kinderen vanaf vier maanden. Het is gekeurd volgens de strengste wetgeving, zit comfortabel én biedt groot gebruiksgemak doordat de stoel 360 graden kan draaien.

Autogordel met alarm

Een andere technische gadget die ervoor zorgt dat je veilig met je baby de weg op kunt, is de Car Seat Guardian, een autostoelalarm. Dit is een strip met sensor erin voor onder de autogordels, die via je smartphone alarm slaat als je baby niet goed vastzit. Maar dat niet alleen: de gadget slaat ook alarm als je als ouder te ver van de auto bent verwijderd.