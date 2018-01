Diverstieit in beleggen anno 2018: van tradelot tot aan indexbeleggen

De diversiteit aan beleggingsvormen is anno 2018 groot; van indexbeleggen tot aan cryptomunten. Het zou zomaar kunnen zijn dat veilig beleggen de trend wordt van 2018, met grote kansen op nieuwe records. Uiteindelijk willen we allemaal een zo hoog mogelijk rendement behalen.

Er zijn, zoals genoemd, talloze manieren hoe je je geld kunt beleggen. Wij zetten een paar manieren voor je op een rij die interessant kunnen zijn.

Indexbeleggen

Met indexbeleggen volg je een bepaalde index, zoals AEX of AMX. Hierdoor ben je via één transactie gelijk gespreid over een gehele index die kan bestaan uit tientallen of honderden effecten. Je kunt indexbeleggen in aandelen, obligaties of een combinatie van beide. Indexbeleggen kan mooie resultaten opleveren zonder dat je veel geld kwijt bent aan transactiekosten of vermogensbeheerder.

Tradealot

Tradealot heeft een nieuwe manier van beleggen, waarbij er geen transactiekosten worden betaald. Bij dit platform betaal je een vast bedrag per maand (24,95 euro). Als particulier zelfstandig belegger krijg je via dit platform toegang tot veel financiële instrumenten. Eventuele volumekortingen worden direct doorgegeven aan klanten. Hoe meer je handelt, des te beter en goedkoper het beleggen zal zijn. Dit maakt Tradealot betrouwbaar.

Turbo beleggen

Tegenwoordig is het mogelijk om naast obligaties en aandelen in turbo’s te beleggen. Turbo’s zijn speciale beleggingsproducten waarmee je met weinig geld veel kunt verdienen. Je speelt daarmee slim in op de dagkoersen van aandelen, obligaties, valuta of bijvoorbeeld de AEX of grondstoffen.

Cryptomunten

Cryptocurrency staat letterlijk voor ‘cryptographic currency’, versleuteld geld. Op dit moment maakt de online geldmarkt een grote groei door. Bij de bank krijg je nauwelijks meer spaarrente, hierdoor gaan consumenten op zoek naar andere opties. Er is momenteel veel vraag naar digitale munten, zoals bitcoin. Je betaalt bijna geen transactiekosten, omdat er geen tussenpersoon (bank) is via wie je een transactie moet doen.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek spaar je geld om je hypotheek af te lossen door middel van beleggen. Het geld dat je belegt, staat op een beleggingsrekening die gekoppeld is aan je hypotheek, de Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Bij een beleggingshypotheek los je maandelijks niks af van je hypotheekschuld. In plaats daarvan beleg je maandelijks een bedrag waarmee je aan het einde van de looptijd verwacht je hypotheekschuld af te kunnen betalen.