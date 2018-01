De 5 meest talentvolle tech-vrouwen van Nederland

Tijdens een wervelende feestavond in het Amsterdamse Restaurant C zijn vanavond de allereerste Techionista Awards uitgereikt. De trotse winnaars van de nieuwe awards mogen zich volgens de vakjury en het Nederlandse publiek de vijf meest talentvolle, inspirerende, baanbrekende en ondernemende tech-vrouwen van Nederland noemen.

Met de toekenning van de Awards wil Techionista vrouwelijke voorbeelden in de technologie en ICT extra in de spotlights zetten. Zij inspireren immers andere vrouwen hetzelfde pad te kiezen, waardoor de missie van Techionista – meer vrouwen in de wereld van tech & ICT – stap voor stap dichterbij komt.

Dit zijn de winnaars

Esther van Luit, Manager Cyber Risk Services bij Deloitte, wist maar liefst 622 van de 7.516 stemmers te verleiden en is daarmee de winnaar van de PublieksAward. Van Luit is Junior Manager Cyber Risk Services bij Deloitte en neemt bedrijven mee in de wereld van cybersecurity. Dit jaar studeert ze af voor haar tweede Master met een thesis over artificial intelligence in cybersecurity. Hiervoor bouwde ze een intelligente cybersecurity robot.

Ook onderzocht Esther of kinderspeelgoed met AI te hacken is en of AI beter kan hacken dan mensen. Om meisjes aan te moedigen IT een kans te geven, heeft ze HackLab Girls opgericht. Ook spreekt ze in samenwerking met VHTO, het landelijke expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bèta en techniek, op conferenties en op scholen.

Een vakjury had de lastige taak om de vier vakjury-awards te verdelen. Er was een award te winnen in de categorie Tech Talent, Tech Leader, Tech Entrepreneur en Tech Inspirator.

Tech Talent

In de categorie Tech Talent wint dit jaar Ineke Scheffers, founder van Girl Code, een platform dat de gender gap in de wereld van programmeren wil dichten. Oorspronkelijk werkzaam aan de communicatie- en marketingkant van een softwarebureau, besloot Scheffers zichzelf ook om te laten scholen tot Full-Stack JavaScript Developer.

Tech Inspirator

Tech Inspirator van 2018 is Felienne Hermans, assistent-professor aan de TU Delft. Hermans ontwikkelde onder meer een massive open online course (MOOC), waardoor in Nederland al 10.000 kids gratis leerden programmeren. Daarmee maakt ze de skills die de volgende generaties hard nodig zullen hebben voor goede kansen op de arbeidsmarkt, op een laagdrempelige manier toegankelijk.

Tech Entrepreneur

De award voor Tech Entrepreneur is dit jaar voor Nina Hoff, oprichter van byFlow, de Nederlandse fabrikant van 3D-printers om voedsel mee te printen. Al ruim vijftig ingrediënten rollen er uit de printers van byFlow, waaronder chocolade. Hoff hoopt haar technologie in de toekomst ook in te zetten voor ouderen die moeite hebben met eten.

Tech Leader

Tot slot is Tech Leader van 2018 Farshida Zafar, docent Recht en Innovatie bij Erasmus School of Law. Zafar realiseerde onder meer een streamingdienst voor juridische literatuur, een didactisch model met face-to-face én online onderwijs en een virtual reality oefenrechtbank voor rechtenstudenten.

De jury van de Techionista Awards bestond dit jaar uit Gina Doekhie (Forensic IT-expert, FOX-IT), Mary-Jo de Leeuw (vice president Women in Cyber Security Foundation), Tineke Meijerman (Head of Corporate Communications Benelux, Facebook), Antoinette Pernot (Senior Accountmanager, SAS), Daphne Laan (Head of Partners, Google Nederland), Anneke Keller (Head of Jumbo Tech Campus) en Frank Caris (CCO dean one).

Het complete juryrapport en achtergrondinformatie over de winnaars en genomineerden kun je teruglezen op Techionista-awards.com.