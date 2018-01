In de spotlight: Danielle Heemskerk van Bureau Body Positive

Meer dan zeventig procent van de Westerse vrouwen is ontevreden over haar lichaam. Expert lichaamsbeeld en eetbuiten Daniëlle Heemskerk weet hier uit eigen ervaring alles van. Ze begeleidt vrouwen die al lang aan de lijn zijn en niet tevreden zijn met hun lichaam. “Er zijn maar weinig vrouwen die de druk om slank te blijven niet voelen.”

Van jongs af aan heeft Daniëlle geworsteld met eten en was ze bang om dik te worden. “Hierdoor werd eten een ding. Ik merkte dat hoe meer ik wilde afvallen, hoe meer ik me met eten bezighield. Ik stond elke dag op met de gedachte: vandaag ga ik afvallen. Maar in de avond zat ik op de bank en had ik eetbuien.”

Rond haar 24ste realiseerde Daniëlle zich dat er iets mocht veranderen. “Als ik zo door zou gaan, zou ik straks tachtig zijn en wat is dan het belangrijkste in mijn leven geweest? Wat ik weeg en wat ik wel of niet mag eten. Dat wilde ik niet. Ik ben toen hulp gaan zoeken en ben me gaan verdiepen in eetproblematiek.”

“Lijnen en diëten werken niet”

Daniëlle vond nergens de hulp die ze nodig had. “Er is wel kennis over eetproblematiek en -stoornissen, maar veel professionals gaan mee in de wens van vrouwen om af te vallen en slank te blijven. Het is echter juist die wens van mij en van veel vrouwen om slank te willen zijn, die ons in de ban van eten houdt. Lijnen en diëten werken niet. Ik dacht eerst dat dit aan mij lag, maar dat is niet zo.”

Volgens Daniëlle wordt het als normaal gezien dat vrouwen aan de lijn zijn, nooit tevreden over hun lichaam zijn en dat ze slank en mooi willen zijn. “Dat heeft toch iedereen, zeggen vrouwen tegen mij. Maar waarom vinden we dit eigenlijk normaal?”

De gemiddelde leeftijd waarop Westerse vrouwen op dieet gaan, is acht. Volgens Daniëlle mogen we een dergelijke tendens als een maatschappelijk probleem zien. “Ik benader eetproblematiek niet als een individueel probleem. Ik vind het belangrijk dat we erkennen dat eetproblemen geworteld zijn in onze maatschappij, waarbij de slankheidsnorm en rigide gezondheidsnorm de boventoon voeren. We denken dat een slank vrouwenlichaam gezond en mooi is.”

Daarbij leven we volgens haar in een dieetcultuur. “We vinden het normaal dat veel vrouwen aan de lijn zijn en we moedigen dit zelfs vaak aan. Dat is schadelijk. Niet alleen omdat doelgericht afvallen op de lange termijn vaak een averechts effect heeft (je komt er van aan), maar ook omdat het je in de ban van eten houdt.”

“Ik leer vrouwen hun middelvinger op te steken tegen de druk om slank te zijn”

Daniëlle is nu gezonder dat toen ze maat 34 had en veertig kilometer per week aan het hardlopen was. “Dikke lichamen zijn niet per se ongezond en dunne lichamen gezond. We denken dat we aan iemands lichaam kunnen zien of het gezond is. Vervolgens hebben we daar een oordeel over. Ik weet nooit het gewicht van vrouwen die ik behandel. Ik leer vrouwen hun middelvinger op te steken tegen de druk om slank te zijn. We mogen ons lichaam met veel meer waardering bekijken.”