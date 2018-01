Aparte typische Nederlandse eetgewoontes

Elk land heeft zo zijn eigen eetgewoontes. In Frankrijk eten ze graag baguettes, in Italië zijn ze fan van pasta en in Engeland zijn ze dol op fish and chips. Als je aan Nederland denkt, denk je al snel aan stroopwafels, drop en kaas. Naast deze klassiekers zijn er meer eetgewoontes waar wij wellicht niet meer bij stilstaan, maar die niet door iedereen van buitenaf begrepen wordt.

Eten uit de muur

Dat wij het niet meer dan normaal vinden dat wij onze kroketten en frikandellen uit de muur trekken na bijvoorbeeld een nacht stappen, is voor veel buitenlanders een ongekend fenomeen. Eten bestel je toch bij een persoon achter een balie?

Lekker prakken

Met name als het winter is, zijn we groot fan van prakken. De stamppot is niet weg te denken uit de Nederlandse keuken: aardappelen met andijvie, boerenkool of zuurkool. Dé manier voor ons om de koude wintermaanden de baas te zijn.

Hollandse nieuwe

Wij kennen een aparte manier van haring eten: op straat, vaak met uitjes erbij en al happend terwijl je de haring aan de staart boven je mond houdt. Voor sommige mensen genoeg reden om zo ver mogelijk uit je buurt te blijven.

Beschuit mét

We zijn niet alleen blij als er een baby geboren wordt, dit vieren we ook met beschuit met muisjes. Roze als het een meisje is en blauwe als het een jongen is. Een oude gewoonte, maar om nou te zeggen dat we hiermee genderneutraliteit promoten…

Patatje mayo

Als je in Nederland een patatje bestelt bij een snackbar, is dit mét of zonder. Friet eten wij graag met veel mayonaise, maar in andere landen is dit minder bekend. Daar wordt friet vaak met ketchup gegeten. Een patatje oorlog is voor buitenlanders helemaal onbekend terrein.