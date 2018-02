Als (beginnende) ondernemer of ZZP’er wil je uiteraard nieuwe klanten binnenhalen. Het internet biedt hiervoor unieke kansen. Het internet kan ervoor zorgen dat je zichtbaarder wordt en dat je business groeit. Hoe? Wij hebben de drie beste tips op een rijtje gezet om hoog te scoren in de zoekmachine Google.

Online training

Als je als ondernemer het internet gebruikt als marketinginstrument, is het zinvol dat je voldoende kennis en digitale vaardigheden in huis hebt. Wat dacht je van een online marketing training van de digitale werkplaats van Google? Google is immers de zoekmachine waarop de meeste zoekopdrachten worden uitgevoerd. En dat zouden zomaar eens de zoekopdrachten zijn van jouw toekomstige klanten.

Op deze werkplaats leer je online hoe je het internet kunt gebruiken om te groeien. Het programma bestaat uit ruim tachtig video’s, waarbij het voor deelnemers mogelijk is een eigen programma samen te stellen. Zo kun je informatie inwinnen over de mogelijkheden van online adverteren en aan de slag gaan met zoekopdrachten en Analytics. Ook kun je nagaan hoe je gevonden wordt op sociale media.

Google Adwords

Tevens kun je gebruik maken van Google Adwords. Dit is het advertentieprogramma van Google waarmee je jouw advertentie kunt laten verschijnen in de lijst met ‘gesponsorde koppelingen’ of ‘advertenties’. Mocht je meteen al veel bezoekers naar je website willen krijgen, dan leent Adwords zich hier goed voor. Wil je je marketingbudget verstandig en efficiënt benutten, dan is het mogelijk om Google Adwords te laten beheren door een specialist.

Zoekmachine-optimalisatie (SEO)

Naast het in huis hebben van de juiste kennis en vaardigheden is het belangrijk dat jouw website goed vindbaar is. Hoe hoger jouw website tevoorschijn komt in Google, des te meer klanten je kunt aantrekken. Zoekmachine-optimalisatie (SEO) is een van de meest betrouwbare marketingstrategieën om jouw onderneming succesvoller te maken.

Met SEO maak je je website beter vindbaar voor je doelgroep. Zoekwoorden zijn hierbij van belang, ook wel de vertaalde behoeftes van bezoekers. Begin bijvoorbeeld met het schrijven van blogs, waarin je antwoord geeft op problemen van je doelgroep. Om hoger te ranken op Google moet een zoekwoord drie- tot viermaal voorkomen in een tekst. Verder is het handig om het zoekwoord in de titel te noemen. Maak tenslotte gebruik van tussenkopjes.