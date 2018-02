Een beetje illegale hennepplantage levert in Nederland jaarlijks twee miljard euro op. Een lucratieve business voor kwekers, maar geen pretje voor huiseigenaren. Ook in woningen die een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben, komen kwekerijen voor, omdat veel eigenaren hun woning verhuren. Met alle gevolgen van dien. Ruik je onraad? Kom in actie.

Hoewel er dagelijks illegale kwekerijen worden opgerold, ondervinden veel huiseigenaren nog steeds veel overlast en gevaar door drugshandel. Het is de VvE die blijft zitten met de vaak torenhoge kosten. De schade aan bijvoorbeeld een verhuurd appartement is over het algemeen groot. Vaak nemen illegale kwekers het niet zo nauw met het eigendom en slopen ze gemakshalve het halve appartement om de kwaliteit van de oogst te verhogen.

Muren en plafonds worden gesloopt en stroom wordt afgetapt. Jaarlijks tappen drugscriminelen voor ongeveer 180 miljoen euro aan illegaal stroom af. Daarmee kan een stad als Utrecht een jaar zijn bewoners van stroom voorzien. Tevens zetten ze rustig deuren onder stroom, zodat de politie of concurrentie het pand niet in kan. Door oververhitting van de bedrading kan brand ontstaan.

Neem actie

Het is aan te raden om als bestuur meteen actie te ondernemen bij een verdachte situatie. Het bestuur van de VvE kan dan in gesprek gaan met zowel de nieuwe onder(huurder) als de verhuurder. Spreek de onder(huurder) aan op zijn of haar gedrag en informeer de verhuurder over de situatie. Zo kunnen alle partijen op tijd maatregelen nemen.

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Wees als verhuurder scherp en voorkom wiet-ellende. Bij een nieuwe onderhuurder is het belangrijk dat je vraagt naar een origineel identiteitsbewijs en dus niet alleen een kopie. Daarnaast moet een onderhuurder originele loonoverzichten, bankafschriften en een verklaring van een werkgever kunnen laten zien.

VvE verzekering

Tenslotte is het belangrijk dat je als huiseigenaar een VvE verzekering afsluit. Niet alle verzekeringen vergoeden namelijk de schade die door hennepteelt is veroorzaakt. Het is vervelend als een gedupeerde bewoner in de VvE bijvoorbeeld de ontstane waterschade in zijn of haar appartement niet vergoed krijgt. Als overigens blijkt dat een VvE bestuur te weinig actie heeft ondernomen en niet geluisterd heeft naar de signalen van de bewoners, loopt de VvE het risico dat de VvE verzekering de schade niet vergoed.