Het gebruik van een Virtual Private Network (VPN) verbinding wordt steeds populairder en het aantal VPN aanbieders blijft groeien. Dit heeft voornamelijk te maken met dat mensen zich steeds bewuster zijn van hun privacy op het internet. Daarbij zijn openbare wifi-netwerken onveilig. Dit jaar komt hier echter verandering in.

We maken bijna allemaal gebruik van openbare wifi. Omdat openbare wifi-services geen encryptie vereisen, is de verbinding onveilig. Encryptie zorgt ervoor dat gegevens op een toestel onleesbaar zijn, zodat een hacker er niets mee kan beginnen. Als je inlogt op openbare wifi en vervolgens verbindt met je eigen VPN, dan is jouw internetgebruik afgeschermd van ongewenste pottenkijkers.

Naast de populariteit van VPN wordt er echter ook vooruitgang geboekt op het gebied van wifi-beveiliging. Momenteel worden wifi-netwerken door Wifi Protected Access (WPA) 2 beschermd. Dit jaar komt er na twaalf jaar een opvolger, namelijk WPA3. Hiermee wordt de beveiliging van publieke netwerken aangepakt. Ieder apparaat krijgt een eigen, versleutelde verbinding met de router.

Betere beveiliging

Met de komst van WPA3 zullen publieke netwerken beter beveiligd zijn. Het is uiteraard niet zo sterk beveiligd als een gesloten netwerk met een wachtwoord, maar het is zeker een stap in de veilige richting. WPA3 moet het makkelijker gaan maken om apparaten zonder scherm te verbinden. Hoe dat precies gaat werken, is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat je je apparaat in buurt van een router moet houden, waardoor de verbinding vanzelf wordt opgezet.

Als je er zeker van wilt zijn dat je online activiteiten beveiligd zijn en privé blijven, dan is en blijft een VPN verbinding het antwoord. Deze verbinding zorgt ervoor dat je e-mail en iCloud goed beveiligd zijn en dat je privé foto's niet op straat komen te liggen.