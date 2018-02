In de spotlight: Rachel Snip van Stichting Students Moving Forward

Wanneer Rachel Snip terugkijkt op haar jeugd ziet ze vooral een verlegen en onzeker meisje. Ze heeft zich vaak afgevraagd waar die onzekerheid vandaan kwam, maar vooral wat je eraan kunt doen. Met Stichting Students Moving Forward helpt ze jongeren met deze onzekerheid om te gaan. “Met de stichting streven we een toekomst na waarin jongeren zich kunnen ontplooien.”

Rachel en haar zus Eurdice, opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost, zijn opgevoed door hun alleenstaande moeder. “Mijn moeder heeft altijd geprobeerd het maximale uit ons te halen. Ook heeft ze ons gestimuleerd om ons best te doen op school en hard te werken. Maar voor het omgaan met onzekerheid, welke keuzes je moet maken en wat je nou echt wilt in het leven, was geen hulp.”

De zusjes hebben altijd de behoefte gehad om anderen te helpen. “Ik wilde eerst in Suriname mensen helpen en mijn zus in Ghana. We misten daar echter een netwerk en kwamen erachter dat er in Nederland minimaal dezelfde behoefte leeft.” Dit resulteerde in 2009 in de Stichting Students Moving Forward, waarmee ze studenten en young professionals programma’s en mastersclasses aanbieden op het gebied van zelfbewustzijn, weerbaarheid en leren netwerken.

Een van de programma’s die de stichting aanbiedt, is ‘Act of Change’, een ontwikkelingsprogramma van zes maanden voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud. “Met dit programma leren jongeren met behulp van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) op een andere manier met zichzelf en anderen te communiceren, maar ze leren vooral zichzelf beter kennen.”

Rachel ziet bij veel jongeren een gebrek aan motivatie, moeite met grenzen aangeven, een problematische relatie met ouders en het niet weten wat ze willen. “Ook kampen veel jongeren met een gebrek aan zelfvertrouwen en de onzekerheid die ik zelf als kind ook had. Er zijn echter tools om hiermee om te gaan, waardoor je controle krijgt over je eigen gedachtes.”

“Bij ons kan iedereen terecht”

Met de stichting willen de zusjes een toekomst creëren voor jongeren waarin ze zichzelf kunnen ontplooien, ook als je niet veel geld hebt. “Veel trainingen zijn onbetaalbaar voor jongeren. Bij ons kan iedereen terecht. Het is belangrijk dat jongeren de kans krijgen om in zichzelf en in hun eigen ontwikkeling te investeren. Als het niet goed met je gaat, is er van alles geregeld. Als je het goed doet, word je geprezen. Wij mikken ons op de groep ertussen, de groep van de zessen en zevens.”

Met de stichting willen ze naast Amsterdam ook in andere steden programma’s gaan aanbieden. Ook ontwikkelen zij nu een ‘Act of Change-programma’ voor jonge moeders. “De impact van jong moeder worden, is groot. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de zelfontplooiing en weerbaarheid van deze jonge vrouwen.”

Rachel leeft momenteel het leven waarvan ze als kind gedroomd heeft. “Ik heb als tiener vaak rondgelopen met de gedachte: kon ik maar een geldbedrag winnen, zodat ik kan doen wat ik wil. Ik weet nu dat het niet aan geld ligt, maar aan of je weet wat jouw missie is en je hiervoor inzet.”