Uitgebreide lunch helpt bij het afvallen

Wil je graag wat overtollige winterkilo’s kwijt, maar ben je niet van het diëten? Dan hebben wij goed nieuws. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je kilo’s kunt afvallen door te letten op de verhouding tussen je maaltijden. Een uitgebreide lunch lijkt het antwoord te zijn.

Dat de grootte van je maaltijden impact heeft op je gewicht ligt voor de hand. Letten we echter wel voldoende op de verhoudingen? We zijn geneigd om juist in de avond meer te eten, terwijl dit niet handig is als je wat gewicht kwijt wilt raken.

Flink uitpakken met de lunch

Een onderzoek, gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition, toont aan dat een uitgebreide lunch (en wat minder avondeten) je kan helpen bij het afvallen. Een goed excuus om vanaf nu flink uit te pakken met de lunch!

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer je de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calorieën met de lunch nuttigt en maar twintig procent tijdens het avondeten, je meer afvalt. Deelnemers aan het onderzoek verloren hierdoor in twaalf weken tijd bijna zes kilo, terwijl deelnemers die ’s avonds meer aten dan tijdens de lunch slechts vier kilo waren afgevallen.

Kortom, ’s middags even snel achter je bureau een boterham wegwerken helpt niet om af te vallen.

