Elske van de Fliert van Zero-e vindt het belangrijk dat steeds meer bedrijven gaan meewerken om hun wagenpark te vergroenen. Ze is expert groener, schoner en slimmer rijden en zorgt ervoor dat wagenparken slanker worden. “Ik houd zoveel van bussen, vrachtauto’s en motorfietsen. Ik wil hiervan blijven genieten, maar dan moet er wel iets veranderen.”

Toen Elske tien jaar geleden begon met haar bedrijf Zero-e waren het vooral overheden die zich hard maakten voor CO2-reductie. “Inmiddels gaan steeds meer bedrijven inzien dat duurzaamheid belangrijk is. klanten vragen hier ook steeds meer naar. Groen zijn is steeds meer een voorwaarde voor grote bedrijven of overheden om zaken te doen.”

Met haar CO2 afslankprogramma helpt Elske bedrijven met het besparen van brandstof door middel van meer OV-gebruik, het overstappen naar elektrisch rijden en het aanpassen van het leasebeleid naar alleen maar zuinige auto’s.

Als klein meisje had Elske al een interesse in voertuigen. “Als ik een vrachtauto voorbij zag rijden, was ik bezig met hoe dat slimmer en duurzamer kon. Vrachtwagens stoten van alles uit. We moeten echt overstappen naar elektrische vrachtwagens of vrachtwagens die op biogas rijden. Er rijden er nog te veel op diesel.”

Oldtimers en youngtimers kunnen echt niet meer

Niet alleen vrachtwagens moeten eraan geloven, ook oldtimers zijn een no-go. “Oldtimers kunnen echt niet meer. Van de stoffen die zo’n auto uitstoot, kan je overlijden. Maar ook youngtimers, auto’s die meer dan vijftien jaar oud zijn, kunnen niet meer. Daar wordt puur uit financiële overwegingen meegereden, maar ze zijn heel vervuilend. In Rotterdam ga je eerder dood dan op de Veluwe. Dat komt door alle fijnstof die daar wordt uitgestoten.”

Ongeveer tachtig procent van de CO2-uitstoot van bedrijven is afkomstig van het wagenpark. “We mogen toewerken naar een CO2-uitstoot van nul. Dat is niet makkelijk, maar daar moeten we wel naartoe. Diesel en benzine zijn dan geen optie meer, elektrisch rijden is de toekomst. Een duurzame tussenstop is groen gas of biodiesel, dat van afval wordt gemaakt.”

“Het mag een tandje ambitieuzer”

Ziet Elske de toekomst groenkleurig in? “Er is echt een omslag gaande, maar het mag wel een tandje ambitieuzer. Ik zie een grote potentie voor groen gas dat onbenut blijft, ook in de bestelbussen tak. Groen gas houdt in dat je rijdt op biogas geproduceerd uit mest of rioolwaterzuivering. Van alles wat je in de biobak gooit, kan gas gemaakt worden.”

Tenslotte, hoe groen rijdt Elske zelf? “Ik heb een auto die op groen gas rijdt, een elektrische fiets en ik maak gebruik van het openbaar vervoer.”

Lees ook: