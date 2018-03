Het overlijden van haar ouders binnen één jaar tijd heeft Nicole Offenberg doen inzien hoe belangrijk het is dat je in het leven doet wat je graag wilt doen. De gesprekken die ze met haar ouders voor hun dood heeft gevoerd, vormen de basis voor de wijze waarop ze haar werk als coach doet. “Ik druk mensen op hun hart dat het leven een optelsom is van alle keuzes die je maakt.”

“Mijn moeder vertelde me toen ze stierf dat ze graag meer tijd had willen hebben. Wat doe ik dan met mijn leven, vroeg ik mezelf na haar overlijden af.” Nicole heeft vijftien jaar als ambtenaar gewerkt, waarbij ze als organisatieadviseur veranderingen begeleidde. Een baan die ze tot aan haar pensioen had kunnen uitoefenen. “Het begon te kriebelen. Ik wilde meer op microniveau gaan werken, één op één, om zo verschil te kunnen maken.

Jezelf niet verliezen

Inmiddels heeft Nicole sinds 2006 haar eigen bedrijf en coacht ze gemiddeld dertig hoogopgeleide vrouwen per jaar, waarvan de meeste een eigen bedrijf of een topfunctie hebben. “Ik coach voornamelijk vrouwen die trouw willen blijven aan zichzelf, maar ook leiding moeten geven en met veranderingen te maken hebben. Welke keuzes kan je maken, waarbij je goed voor jezelf zorgt en je jezelf niet verliest?”

Nicole werkt gemiddeld een half jaar intensief met haar cliënten, die door haar geïnspireerd raken om weer op eigen voorwaarden te leven en te werken. Ze heeft af en toe een wachtlijst en zegt ook weleens ‘nee’ tegen iemand. “Ik kies met welke mensen ik werk en kijk eerlijk of ik de juiste persoon ben. Je kan als coach niet alles en dat moet je ook niet willen. Zo ben ik bijvoorbeeld geen burn-out of loopbaancoach.”

“Vrouwen sjoemelen met hun wensen”

Vrouwen hebben veel rollen en verwachtingen, aldus Nicole. “We leggen onszelf een plaatje op en vertellen onszelf hoe we moeten zijn als vakvrouw, moeder of leidinggevende. Hierdoor gaan vrouwen sjoemelen met hun eigen wensen en willen ze het iedereen naar de zin maken. Hoezo hoor je je als vrouw schuldig te voelen als je niet op het schoolplein staat? De vraag is: wie ben jij en welke vorm van werken past bij jou?”

Nicole leeft wat ze coacht en maakt keuzes op basis haar eigen voorwaarden Zo heeft ze haar leven dusdanig ingericht, dat ze regelmatig op reis kan en één maand in het jaar in Madrid woont. Alleen, zonder haar man. “Ik geef daar elk jaar een training, omdat ik dat leuk vind. Het is niet egoïstisch om je eigen keuzes te maken. De vraag is: doe je alles volgens het boekje of leef je op een manier waarbij je in lijn leeft met wie je bent?”

