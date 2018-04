Alles wat je moet weten over online wedden op sport

Online wedden op sport en met name op voetbal wordt steeds populairder. Voetballiefhebbers houden vaak ook van gokken op voetbalwedstrijden. Het online gokken op een sportwedstrijd maakt de ervaring en spanning veel intenser. Wat moet je weten om te starten met online wedden op sport?

Wedden op sport kan niet alleen extra intensiteit geven aan de beleving, maar kan ook lucratief zijn. Als je wereldwijd gaat kijken, is voetbal de onbetwiste nummer een als het gaat om het afsluiten van weddenschappen. Andere sporten, zoals tennis, basketbal, Formule 1 en darts worden steeds populairder.

Soorten weddenschappen

Bij het online wedden op sport wed je op een bepaalde uitkomst van een sportwedstrijd, sporthandeling of sportevenement. Zo kun je wedden op welk ploeg een wedstrijd wint of op de uitslag van een voetbalwedstrijd. Daarnaast kan je ook wedden op wie het wereldkampioenschap voetbal zal winnen of wie de winnaar van Wimbledon zal zijn. Kortom, er zijn verschillende soorten weddenschappen te plaatsen bij een aanbieder van voetbalwedden zoals Kroon Casino.

Als je online gaat wedden, heb je een zogenaamde bookmaker nodig. Dit is de Engelse uitdrukking voor iemand of een organisatie die het mogelijk maakt om te wedden op de uitslag van een wedstijd, toernooi of evenement. De bookmaker bepaalt de quoteringen, ook wel odds genaamd. Dit is het bedrag dat wordt uitbetaald voor een correcte weddenschap. Steeds meer casino’s zijn een bookmaker, ook wel sportsbook genaamd.

Beginnersfouten online wedden

Het is belangrijk dat je goed je huiswerk doet voordat je online gaat wedden. Er zijn een aantal beginnersfouten die regelmatig gemaakt worden. Als je meteen bij de eerste de beste bookmaker je slag slaat, ben je een dief van je eigen portemonnee. Ga eerst vergelijken en shop wat rond. Zorg dat je gebruik maakt van de beste quoteringen, zodat je ook meer geld kunt verdienen.

Ga vervolgens geen wedstrijden op elkaar stapelen. Het klinkt lucratief om multiple te gaan spelen. Hierbij combineer je verschillende weddenschappen om tot een hogere notering te komen. Maar veel mensen vergeten dat slechts één foute weddenschap al funest is en je hele inzet vervolgens weg is. Speel daarom alleen single wedstrijden, waarbij je wedt op één duel. Maak daarbij maximaal gebruik van je welkomstbonus. Met het bonusgeld kan je eigenlijk gewoon gratis oefenen.

Wed tenslotte niet op alles wat los en vast zit. Neem de tijd en bereid je voor. Kijk goed naar de mogelijkheden en weeg je kansen af. Even snel voor de ‘fun’ wedden kan je duur komen te staan en kan de snelste weg zijn naar een lege portemonnee. Houd er wel rekening mee dat gokken op voetbal nog niet legaal is in Nederland in tegenstelling tot in de rest van Europa.