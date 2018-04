Ze is deze week uitgeroepen tot ‘Freelancer of the Year 2018’ met haar bedrijf Booming Productions: Britt van Smeerdijk. Ze noemt zichzelf YouTube Channel Manager, een term die ze zelf heeft bedacht, en houdt zich als een van de eersten in Nederland bezig met het beheren van YouTube-kanalen voor bedrijven. “Voor veel bedrijven is YouTube een dumpplek.”

Volgens Britt is YouTube een interessant platform, waar te weinig bedrijven iets mee doen. “Het is een sociaal netwerk waar je veel mee kunt. Ik laat bedrijven zien wat er mogelijk is. Ik zie veel bedrijven die hun video op YouTube dumpen zonder passende titel. Of ze plaatsen in één keer heel veel video’s. Dat werkt niet.”

“Tachtig procent van het internet bestaat uit video”

Tijdens haar studie journalistiek heeft Britt uiteindelijk voor de richting ‘video en televisie’ maken gekozen. Tijdens haar baan bij Social1nfluencers is haar liefde voor YouTube geboren en zag ze direct de potentie. Anderhalf jaar geleden is ze voor zichzelf begonnen. “Ik hoor nog vaak: ‘video heeft geen prioriteit’, maar dat kan niet. Tachtig procent van het internet bestaat uit video. Er is op dit gebied nog een hele slag te slaan.”

Naast de productie van video’s voor bedrijven doet Britt ook de videomarketing. “Het is één ding om een video te laten maken, maar vervolgens moet je er wel voor zorgen dat mensen gaan kijken. Daarnaast heb ik ook mijn eigen YouTube-kanaal, waarop ik mijn leven als jonge ondernemer laat zien. Het kanaal staat vol met vlogs en ondernemerstips en elke vrijdag geef ik tips over video maken.”

Waarom is ze zzp’er van het jaar geworden? “Ik ben echt aan het pionieren en doe wat weinig mensen doen en durven. Ik vind het leuk om verhalen van bedrijven te vertellen en daarmee hun zichtbaarheid te verbeteren. Ik durf kansen te grijpen en ik ben heel actief. Ik mail of bel gewoon bedrijven op en zeg ‘joh, is het niet leuk om een video te maken?’ Dat heb ik ook zo gedaan bij Makro en dat bedrijf is nu een klant van mij.”

“Ik wil een grote speler worden”

Britt wil een grote speler worden op het gebied van videomarketing en YouTube en wil dat haar bedrijf groter wordt. “Het zou mooi zijn als veel bedrijven denken: voor video moeten we bij Booming Productions zijn. Daarnaast wil ik dat mijn eigen YouTube-kanaal uitgroeit tot een kanaal met veel abonnees en een plek waar ondernemers elkaar inspireren.”

Ze is blij dat haar vriend haar heeft opgegeven voor de wedstrijd, waar ze tot haar eigen grote verbazing uit meer dan tienduizend deelnemers tot winnares is gekozen. “Ik heb al de vraag gekregen of ik ergens anders wil werken. Dat ga ik niet doen, want ik wil voor mezelf werken. Dit is echt een droom van mij. Ik wil zelf iets opbouwen en werken waar en wanneer ik wil. Video is niet de toekomst, het is nu belangrijk.”

