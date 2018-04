Tips om geld te besparen: van cashback tot toeslagen

Nederlanders staan er bekend om zuinig te zijn. Toch geven we vaak meer geld uit dan nodig is. Wij zetten daarom handige tips op een rij om goedkoper door het leven te gaan; van het gebruiken van websites waarbij je cashback krijgt tot het aanvragen van toeslagen.

Cashback

De meeste mensen kopen hun spullen op internet rechtstreeks bij de webshop in kwestie. Je kan echter vaak geld besparen door dit te doen via een website waarbij je cashback krijgt. Als je via zo’n website iets koopt, krijg je een percentage of een deel van het aankoopbedrag terug. Dat kan al snel aardig oplopen, niet alleen voor de wekelijkse aankopen, maar ook bij het boeken van een vakantie, het afsluiten van een verzekering en het overstappen van energieleverancier.

Bij cashbacksites kun je de gespaarde cashback direct laten storten op je rekening of om laten zetten in een cadeaubon. ShopBuddies.nl is naar eigen zeggen met 30.000 aangesloten webshops de grootste online cashback community van Europa.

Mogelijk vraag je je af hoe websites die cashback aanbieden je geld of cadeaubonnen kunnen uitkeren. Dat komt omdat deze websites een vergoeding krijgen van de aangesloten (online) winkels of merken. Deze vergoeding delen ze vervolgens weer met jou als consument. De aangesloten (online) winkels en merken hebben als doel klanten enthousiast te maken voor het product dat ze verkopen. Veel Nederlanders omarmen deze vorm van besparen wegens het gebruikersgemak en het hoge rendement.

Goedkoop boodschappen doen

Met cashbacksites kun je vaak niet alleen besparen op spullen als elektronica, kleding en meubels, maar ook op je boodschappen. Verder is het om goedkoop boodschappen te kunnen doen belangrijk om aanbiedingen in de gaten te houden. Als je tijd hebt, kun je meerdere supermarkten afgaan voor de voordeligste artikelen. De website Voordeelmuis.nl en de apps Hiiper, Sjoprz en Reclamefolder komen goed van pas. Ze tonen welke aanbiedingen iedere supermarkt heeft en/of bij welke supermarkt je een bepaald product voor de voordeligste prijs kunt aanschaffen.

Toeslagen en kwijtschelding van belastingen

Als je krap bij kas zit, kan het zijn dat de gemeente je gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting kwijtscheldt. Als je dit aanvraagt, toetst de gemeente of je voor deze regeling in aanmerking komt door je vermogen, inkomen en de uitgaven te checken. Je kunt hiermee een paar honderd euro per jaar besparen.

Het is tot slot ook mogelijk dat je recht hebt op bepaalde toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kun je met de tool Proefberekening toeslagen checken voor welke toeslagen je in aanmerking komt.