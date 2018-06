Zo creëer je een trendy kantoor dat productiviteit stimuleert

Het wordt vaak onderschat, maar de inrichting van een kantoorruimte heeft veel invloed op de productiviteit van medewerkers. Het is daarom belangrijk hier als baas aandacht aan te besteden. Wij zetten tips op een rij voor een trendy kantoor dat productiviteit stimuleert.

Adembenemend uitzicht

Wil je een kantoorruimte huren of kopen? Kies indien mogelijk dan voor een ruimte met uitzicht waar je u tegen zegt. Als dat geen optie is, is het aan te raden om schilderijen of foto’s op te hangen van natuurlijke vergezichten. Je zal er vermoedelijk van opkijken, maar uit onderzoek van professor Rita Berto blijkt dat deze uitzichten de cognitieve functies van mensen verbeteren. Afbeeldingen van natuurlijke landschappen reduceren zelfs al stress.

Groen, groener, groenst

Hoe meer planten je in je kantoorruimte neerzet of hangt, hoe beter. Naast dat groen bijdraagt aan een frisse en huiselijke sfeer, blijkt uit onderzoek dat mensen maar liefst twaalf procent sneller hun taken op een computer uitvoeren als er een plant in de ruimte aanwezig is dan als er niet één staat. Daarnaast worden mensen creatiever en productiever van planten. Maar dat is nog niet alles: ook zorgen planten voor afname van stress, verhoogt het de concentratie van mensen en zorgt het voor extra zuurstof in de lucht.

Bureaufiets en statafels

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een gezonde levensstijl leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Het is als werknemer daarom aan te raden om je medewerkers te stimuleren om meer te bewegen. Plaats bijvoorbeeld bureaus waaraan je zowel kunt zitten als staan, bureaufietsen en statafels om aan te vergaderen of lunchen in het kantoor.

Ga voor rond

De vormen die in de kantoorinrichting naar voren komen, hebben invloed op mensen. Ronde vormen hebben een kalmerende werking. Dat blijkt ook uit een onderzoek van onderzoekers Sibel Dazkiri en Marilyn Read. Deelnemers aan het onderzoek ontspanden zich beter in ruimtes met veel ronde vormen. Kies bijvoorbeeld voor ronde lampen en ronde stoelen in de vergaderruimte.

Kies de juiste kleur

Kleur heeft een grotere invloed op een werkomgeving dan je zou denken. Om te beginnen ogen muren met een saaie kleur, zoals grijs, goedkoop. Ook creëren deze muren afstand. Wil je op safe spelen? Ga dan voor de kleur blauw. Blauw stimuleert de productiviteit van medewerkers en straalt betrouwbaarheid, veiligheid, rust en ontspanning uit. Ook groen is een goede keuze. Groen staat voor vernieuwing, harmonie en werkt bloeddruk verlagend. Tot slot is de trend van dit moment de kleur Indigo, de kleur van blauwe spijkerbroeken. Indigo is ook geen verkeerde optie om je muren mee te beschilderen: het straalt vertrouwen, vrijheid en hoop uit.

Openheid

Vind je goede communicatie, interactie en overleg belangrijk? Open ruimtes stimuleren dit. Als je toch kantoorruimtes van elkaar wilt scheiden, kies dan voor glazen scheidingswanden. Het gevoel van openheid blijft behouden, maar er is wel sprake van iets meer privacy.