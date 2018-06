In haar praktijk aan huis geeft sekswerker Helene Baayen tantra en erotische massages aan mannen, vrouwen en stellen. Helene ziet veel seksuele problemen, waaronder erectiestoornissen, te snel klaarkomen of dat mensen door een ernstige fysieke aandoening of ziekte geen intimiteit meer hebben. “Intimiteit en seks zou in de zorg opgenomen mogen worden.”

Al van jongs af aan heeft Helene interesse in het lichaam, zowel anatomisch als seksueel. “Toen ik vijftien was, leek prostitutie me een mooi vak, maar dat stond niet op de beroepskeuzelijst. Het onderwerp seksualiteit is me altijd blijven interesseren. Op mijn 28ste ben ik in een erotische massagesalon gaan werken. Al vrij snel ben ik voor mezelf begonnen met een vergunning voor sekswerk.”

Helene is niet van het praten achter een bureau, maar van de aanrakingen. “Door iemand aan te raken, kan ik voelen waar iemand gespannen is. Omdat ik ook fysiotherapeute ben, kijk ik ook vanuit die functie naar een lichaam en geef ik van daaruit ook adviezen. Ik vind het prima als cliënten een orgasme beleven, maar ik doe alles handmatig. Dus er is geen sprake van orale seks of penetratie. Soms ben ik zelf ook naakt, als de cliënt dat wil. Dan lig ik tegen hem of haar aan of mag diegene mijn borsten aanraken, mits het met respect gebeurt. Ik maak echt fysiek contact.”

“Ze was al dertig jaar niet aangeraakt bij haar intieme delen”

Als mensen een ernstige fysieke beperking hebben, komt Helene bij mensen aan huis. “Iedereen heeft behoefte aan intimiteit, dus deze mensen ook. Het is diep triest, want ik zie een grote armoede door een gebrek aan aanraking en intimiteit. Zo masseerde ik onlangs een vrouw met een vorm van MS, die al dertig jaar niet was aangeraakt bij haar intieme delen. Ze gaf aan dat ze het lekker vond als ze daar gewassen werd, maar dat durfde ze niet te zeggen. Door de massage en het orgasme voelde ze even geen pijn.”

Volgens Helene wordt er nauwelijks naar gevraagd of mensen met een beperking of een ziekte nog behoefte hebben aan intimiteit en seks. “Daar zou vergoeding voor moeten zijn, net als voor andere zorg. Veel medicijnen, zoals bloedverdunners of cholesterolverlagers, verminderen de kans op het krijgen van een erectie. Terwijl het voor mannen belangrijk is om regelmatig klaar te komen om zodoende de boel gezond te houden, met name de prostaat.”

“Door een spierziekte kan hij niet masturberen”

Zo geeft Helene een man (70) elke twee weken een erotische massage. “Hij heeft een spierziekte en kan daardoor niet masturberen. Mijn oudste cliënt is 94 en vindt het gewoon lekker om verwend te worden. Het werkt bij die mensen op leeftijd vaak allemaal nog prima, maar er is geen aandacht voor.”

Ook vrouwen die borstkanker hebben gehad komen naar Helene. “Die worden gestuurd door hun man, omdat ze geen seks meer hebben. Die denken dat je met een tantrisch trucje de boel kan fixen, maar zo werkt het niet. Door chemo wordt het slijmvlies in de vagina meestal aangetast, waardoor seks pijnlijk kan zijn. Ik zeg dan: stuur je man maar naar mij of kom samen, maar als het bij jou pijn doet, is seks een no-go.”

Lees ook: