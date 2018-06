Foodwiki: nieuwe culinaire online encyclopedie voor alle eetliefhebbers

Koken is hot, maar vooral lekker eten is en blijft een trend. Of we het nu zelf bereiden, afhalen, laten bezorgen of naar een restaurant gaan: we eten graag. Hoe zou het zijn als er één plek is waar je alle kennis en informatie over eten, recepten, gastronomie, culturen, de nieuwste eettrends en gewoontes kunt vinden? Dat moet Thuisbezorgd.nl gedacht hebben. De website lanceerde onlangs ‘s werelds eerste Foodwiki: een culinaire encyclopedie.

De website is een verzamelplek voor iedereen met een passie voor eten. Je kunt hier 201 recepten vinden uit landen als Mexico, Spanje, Thailand en China. Wil je meer over de laatste foodtrends weten, zoals de populaire poké bowls of buddha bowls? Dan kun je bij Foodwiki je hart ophalen. Maar ook voor de eetgewoontes, geschiedenis en keukengeheimen van elf landen, zoals Indonesië, India en Italië, kun je hier terecht.

Eetgewoontes

Wist jij bijvoorbeeld dat Italianen graag hun cappuccino in de ochtend drinken bij een zoet broodje? Een cappuccino na een warme maaltijd is absoluut not done. En was je bekend met het feit dat Japanners alles met eetstokjes eten, zelfs hun soep? Als je dus op de Japanse toer wilt gaan, eet je alle ‘vaste’ ingrediënten met stokjes en slurp je de rest op. Slurpen is goed, aldus de Japanners, want dan komt er lucht bij het eten en smaakt het beter.

Unieke gerechten

Als je een keer wat anders op tafel wilt zetten dan vlees, aardappelen en groente, kun je op de site honderden simpele, traditionele en unieke gerechten vinden. Dit zijn zowel hoofd-, lunch- en ontbijtgerechten als bijgerechten, drankjes en desserts. Wat dacht je van een Mexicaanse taco of Thaise pad thai, ook wel ‘Thaise roerbak’. Maar ook voor de pizza- en pastaliefhebbers zijn er volop keuzemogelijkheden. Voor een wat lichtere maaltijd kun je kiezen uit soepen, zoals de Spaanse gazpacho, spaanse tapas of Vietnamese loempia’s.

Beginner

Als je beginner bent en bijvoorbeeld nog nooit Indiaas gegeten hebt, hoef je je geen zorgen te maken. Van de elf keukens die Thuisbezorgd.nl uitlicht, wordt er uitgelegd wat je als nieuweling in ieder geval kunt proberen en klaarmaken. Voor India is dat bijvoorbeeld een lassi (yoghurt drankje), kip korma (met saffraan en rozenwater), papadums (knapperige crackers) en gulab jamun (gefrituurde donutjes). Allemaal typische Indiase gerechten waarvoor je niet helemaal naar India hoeft af te reizen.