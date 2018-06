Met deze tips zit jij op het gezelligste terras van Nederland (dat van jou)

Het terras is voor velen de plek in de tuin om te ontspannen, samen te eten of van de zon te genieten, zeker nu we de zomermaanden ingaan. Het is daarom fijn als je terras huiselijk en gezellig is ingericht. Het is tenslotte een soort buitenkamer, een verlengstuk van je huis. Met deze tips fleur jij je terras op een eenvoudige manier op, zodat je er met veel plezier zit.

Soort materiaal

Ben je toe aan een nieuw terras of wil je je huidige terras een make-over geven? Dan is het belangrijk dat je eerst besluit waar je je terras wilt aanleggen, hoe groot je het wilt hebben en in voor welk materiaal je wilt gaan. Je kan denken aan tegels, maar heb je ook al eens aan houten vlonders gedacht? Het populaire composiet, stevig en duurzaam materiaal, is ideaal als terras. Composiet doet denken aan écht hout en vraagt om weinig onderhoud. Ook composiet schuttingen zie je steeds meer.

Tuinmeubels

Zodra je terras klaar is, wil je er uiteraard op kunnen zitten. Natuurlijk mogen op een terras de tuinmeubels niet ontbreken. Bij voldoende ruimte is het fijn om een grote tuintafel te hebben, waar je zowel aan kunt werken als met een groep mensen aan kunt eten. Kies voor geschikte tuinstoelen, waarbij je wat betreft materiaal voor vlechtwerk kunt kiezen wat momenteel populair is. Wil je liever wat meer liggen? Dan is een loungeset een goede keuze. Loungesets met donkergroene en donkerblauwe kussens zijn momenteel een trend.

Wat extra warmte

Met name in het vroege voorjaar kunnen de avonden nog best fris zijn. Als je toch op je terras wilt zitten, zorg dan voor wat extra warmte, zoals een terrashaard, vuurschaal of plaats een paar gezellige vuurkorven. Een terrashaard zorgt niet alleen voor wat extra warmte, maar zo’n knapperend vuurtje zorgt ook meteen voor een gezellige sfeer. Zo kun je ’s avonds nog lang buiten zitten, ook al is de zon allang ondergegaan.

Planten en potten

Naast tuinmeubelen kan je je terras decoreren met mooie planten en bloemen, eventueel in grote potten. Het is momenteel een trend om grote bakken met één soort plant erin op je terras neer te zetten. Ben je meer van de afwisseling? Dan kan je ook verschillende planten in diverse maten potten doen. Voor wat extra kleur kan je kiezen voor gekleurde potten. Zet de potten niet alleen op de grond, maar plaats bijvoorbeeld een ladder tegen de muur of zet een tafel op je terras, waar je planten aan ophangt of op neerzet.

Buiten koken

Ook al is je terras niet zo groot, je hebt niet veel ruimte nodig om buiten te kunnen koken; buiten koken is momenteel een ware trend. Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, kan je een kleine barbecue neerzetten of een wat grotere buitenkeuken plaatsen. Zodoende kan je niet alleen buiten eten, maar ook koken. Ben je fan van pizza’s? Wat dacht je van een heuse pizza-oven.