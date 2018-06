Met deze tips stap je veilig op de motor

Nederland telde begin van dit jaar 272 duizend motoren, waarbij het motorbezit onder Nederlanders in de leeftijd van 50 tot 65 jaar het grootst was. Het aantal motoren per duizend inwoners groeide de afgelopen vier jaar met 8,5 procent volgens onderzoek van het CBS. Motorrijden is populair, maar niet ongevaarlijk. Wat kan je als motorrijder zelf doen om veilig motor te rijden?

Tussen 2010 en 2014 was het risico voor motorrijders om in het verkeer te overlijden dertig keer zo groot als voor automobilisten. Van de overleden motorrijders in 2015 was bijna dertig procent tussen de 40 en 49 jaar en was 98 procent man. Met name bij de afloop van een motorongeval speelt kleding een cruciale rol. Het zijn de motorhelm en deugdelijke motorkleding die de motorrijder beschermen tegen verwondingen.

Ingebouwde airbag

Dat het allemaal nog veiliger kan, blijkt wel uit het feit dat vanaf komend seizoen alle coureurs in alle klassen van de MotoGP verplicht worden gesteld om motorkleding met ingebouwde airbag te dragen. Deze kleding wint ook steeds meer aan populariteit onder amateur motorrijders, zoals de Apinestars Tech Airbag. De ingebouwde airbag beschermt in ieder geval de schouders en sleutelbenen. Daarnaast is een motorpak met opblaasbare rugbescherming een optie.

Als de temperaturen stijgen, zijn veel motorrijders geneigd om zonder handschoenen of beschermende kleding op de motor te stappen. Ongeacht het weer is het belangrijk om altijd een motorpak, handschoenen, laarzen en een helm te dragen. Bij een valpartij heb je snel de neiging om jezelf met je handen op te vangen.

Voldoende ventilatie

Doordat leer van nature een materiaal is dat niet ademt, wordt veel motorkleding tegenwoordig van Cordura gemaakt. Dit materiaal garandeert bescherming bij een valpartij en geeft daarnaast voldoende ventilatie. Je kan voor verschillende motoroutfits bijvoorbeeld terecht bij BikerOutfit.nl.

Naast kleding en een helm is het uiteraard van belang dat je motor onderweg geen kuren vertoont. Zorg voor de juiste bandenspanning, dat je lichten het doen en dat je remblokjes niet versleten zijn. Er gebeuren nauwelijks ongelukken doordat er iets mis is met de motor, maar het is wel belangrijk dat je je motor regelmatig checkt.

Gebrek aan aandacht

Een gebrek aan aandacht en anticiperen op de weg zijn twee belangrijke veroorzakers van ongelukken. Het is dus belangrijk dat je in goede conditie bent, dat je voldoende geslapen hebt, dat je voldoende eet en drinkt (met name bij een lange tocht), dat je pauzes neemt, dat je in de gaten houdt of je moe wordt en dat je niet piekert over problemen terwijl je aan het rijden bent. Als je aan het motorrijden bent, ben je met niets anders bezig dan met het motorrijden. Stap dus zen op de motor met de juiste kleding aan!