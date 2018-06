Hierin verschillen mannen en vrouwen als het gaat om geld en investeren

Dat investeren en cryptocurrency alleen maar iets voor mannen is, is een misvatting. Het aantal vrouwen dat een investering in cryptocurrencies overweegt, is het afgelopen jaar van zes naar dertien procent gestegen, aldus City A.M.. Met name onder vrouwen uit de millennial-generatie blijkt investeren in cryptocurrency populair te zijn. De interesse is er dus wel degelijk, maar de manier mannen en vrouwen investeren, is verschillend.

In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal vrouwelijke beleggers met bijna veertig procent. Ook op dit gebied zijn vrouwen met een inhaalslag bezig. Maar wat blijkt? Vrouwen beleggen veel rustiger en plaatsen minder orders dan mannen. Over het algemeen nemen vrouwen minder risico als het gaat om geld beleggen en investeren. Ze denken langer na voordat ze investeren, maar ook bij een grote aankoop, zijn het de vrouwen die langer de tijd nemen.

Risico nemen

Mannen daarentegen durven makkelijker een gokje te wagen en zien minder snel beren op de weg. Mannen vinden het niet erg als er wat risico bij komt kijken. Vrouwen houden echter dus minder van het nemen van risico’s.

Qua strategische aanpak kunnen mannen nog een boel van vrouwen leren. Zij zijn vijftig procent minder gevoelig voor de fear of missing out (FOMO) dan mannen. Vrouwen laten zich minder snel afleiden door eventueel andere mogelijke investeringen, met het idee dat daar ook nog wat te halen valt. Ze doen liever één goede investering, waar weloverwogen over nagedacht is.

Alleen willen doen

Vrouwen zijn een groot voorstander van samenwerken en de kans is twee keer zo groot dat zij familie en vrienden om advies vragen over hun eventuele investeringen. Mannen zijn eerder geneigd om het alleen te willen doen en zullen pas om advies of hulp vragen als het wellicht al te laat is.

Vrouwen richten zich graag op de details en willen alles goed overwegen voordat ze een beslissing nemen als ze bijvoorbeeld cryptocurrency kopen. Waar mannen de controle wat beter kunnen laten varen, zitten vrouwen er liever bovenop. Daarbij zijn vrouwen communicatief sterk. Wist je dat een vrouw zevenduizend woorden per dag gebruikt en een man ‘slechts’ tweeduizend? Goede communicatie en ‘afstemmomenten’ zorgen over het algemeen voor minder fouten.

Van nature zuiniger

Een vrouw zal voordat zij gaat investeren eerst alles goed uitzoeken op het internet. Ook zal ze eerder geneigd zijn om alleen dat geld te investeren dat ze niet nodig heeft. Vrouwen zijn van nature zuiniger dan mannen, kunnen goed budgetteren, sparen meer en dragen over het algemeen meer zorg over hun geld. Alleen met schoenen en tassen springen vrouwen wellicht wat vaker uit de band dan mannen…