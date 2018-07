Je woonkamer opnieuw inrichten? Zo doe je dat!

Voor velen van ons is de woonkamer de meest gebruikte en favoriete ruimte in huis. Ben je toe aan een nieuwe stijl, andere meubels of een algehele make-over? Vaak hebben we nog geen duidelijk beeld in ons hoofd van hoe onze ideale woonkamer eruit ziet. Geen zorgen, want wij hebben een aantal tips en handige weetjes voor je op een rijtje gezet.

We zijn gewend om onze boeken in een boekenkast te zetten. Dat klinkt vrij logisch, maar het kan ook anders. Kies eens voor wandplanken in plaats van de welbekende kast. Wandplanken zijn een stuk luchtiger, besparen ruimte, hebben een moderne uitstraling en slaan geen grote schaduwen op de muur. Zet de planken niet helemaal vol met boeken, maar plaats ook fotolijsten, kleine planten of een mooie vaas.

Raamdecoratie

Raamdecoratie is een belangrijke sfeermaker in de woonkamer. Er zijn veel verschillende soorten raambekleding beschikbaar: gemaakt van zachte stoffen, verkrijgbaar in vele kleuren, verduisterend of slechts tegen inkijk, kamerbreed of voor een klein raam. Zo is bijvoorbeeld een rolgordijn een geschikte soort raambekleding voor een woonkamer. Rolgordijnen hebben een eenvoudige, minimalistische en tijdloze uitstraling en zijn makkelijk in het gebruik.

Wonen en werken

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de werkplek te integreren in de woonkamer. Het wonen en werken in dezelfde ruimte is ook momenteel een trend. Het heeft als voordeel dat je nauwer betrokken bent bij het familieleven, maar het is ook handig als je wat kleiner woont. Een duidelijke afscherming tussen privé en werk is een belangrijke factor bij het integreren van een werkplek in de woonkamer. Plaats je bureau in een ‘dode hoek’ en kijk wat voor stijl bureau het beste past bij je andere meubels.

Tv-meubel

Voor veel mensen is het tv-meubel één van de belangrijkste meubels in de woonkamer. Gemiddeld kijken we zo’n drie uur televisie per dag. Kies dus een tv-meubel die aansluit bij jouw interieur. Het moet praktisch zijn, diverse randapparatuur herbergen en natuurlijk ook stralen in je interieur. De meest ergonomische manier om televisie te kijken is om lichtjes naar beneden te kijken. Televisies worden steeds groter, waardoor de tv-meubelen steeds lager zijn.

Meubelopstelling

Met je meubelopstelling moet je rekening houden met verschillende zaken, zoals de tv-aansluiting, open haard en waar de andere ruimtes zich bevinden. Het is niet fijn om vanuit je stoel of bank de keuken in te kijken. Een prettige afstand tussen bank en tafel is vijftig centimeter en de zitafstand tussen mensen ongeveer zeventig centimeter. Dit alles heeft te maken met de mate van intimiteit of afstand die mensen ervaren. Bij het aanschaffen van een bank, bijvoorbeeld een leren hoekbank, is het handig om goed te letten op alle afmetingen, de grootte van je woonkamer en hoeveel meubels je wilt gaan plaatsen.