Neem je hypotheek weer eens onder de loep

Het is momenteel makkelijker om een koper te vinden dan een nieuw huis. De huizenmarkt is al een lange tijd flink aan het pieken en het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. Het is momenteel moeilijk om een huis te vinden, met name voor starters. Het afgelopen kwartaal stonden er elf procent minder huizen te koop en de huizen die te koop staan, zijn gemiddeld na 45 dagen verkocht. Dat is zestien dagen minder dan een jaar terug.

Zit je te wachten op een stijging van de hypotheekrente en hoop je dat huizen goedkoper gaan worden? Dan kun je lang wachten. Volgens de nieuwe Woningmarktmonitor van het Economische Bureau van Abn Amro gaan de huizenprijzen dit jaar en volgend jaar harder stijgen dan gedacht. De bank schat dat dit jaar de prijzen met 8,5 procent verder zullen stijgen. In 2019 worden huizen nog een stuk duurder. Er wordt uitgegaan van een stijging van zeven procent, terwijl er in eerste instantie nog vijf procent werd verwacht.

Lage hypotheekrente

Het feit dat de huizenprijzen momenteel alle records verbreken, ligt niet alleen aan de voortdurende lage hypotheekrente. Ook het feit dat ons besteedbaar inkomen stijgt, waardoor we meer geld kunnen uitgeven en het schrale woningaanbod, zorgen voor de stijging in de huizenprijzen.

Het afgelopen kwartaal is het aantal starters dat een lening wil afsluiten voor een huis behoorlijk gedaald. In totaal waren er 33.000 hypotheekaanvragen, wat een daling is van ruim negen procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aan hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal van dit jaar wel gestegen, namelijk met 5,2 procent op jaarbasis. Meer dan de helft komt daarbij voor rekening van mensen die hun hypotheek oversluiten en doorstromers.

Voordelen

De stijging in huizenprijzen kan ook voordelig zijn. Voor huizenbezitters waarvan de woning lange tijd onder water heeft gestaan, betekent de hoge huizenprijs dat hun hypotheekmogelijkheden zijn gegroeid. Het is makkelijker geworden om te verhuizen en om de hypotheek over te sluiten. Wil je je hypotheek verhogen? Ook dan biedt de gestegen huizenprijs volop ruimte. Het is de moeite waard om de kosten bij oversluiten van je hypotheek online te checken.

Bij een verlaging van de hypotheekrente hoef je niet te wachten op het einde van de rentevast periode en een rentevoorstel van de bank. Bij het grootste deel van de geldverstrekkers is het mogelijk om tussentijds de hypotheekrente te verlagen. Geldverstrekkers hanteren verschillende risicoklassen met daaraan gekoppeld uiteenlopende rentekortingen. Dit kan een reden zijn om je hypotheek over te sluiten.