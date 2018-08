Zo scoor je met je website!

Vandaag de dag heeft iedere zichzelf respecterende ondernemer een website. Of het nu is voor het versterken van een merk, het verstrekken van informatie aan (potentiële) klanten of het daadwerkelijk direct verkopen van producten, zonder kunnen we gewoon niet meer. Maar zomaar even een website online gooien, is natuurlijk ook niet genoeg. Deze moet wel gevonden worden en eenmaal op de pagina’s moeten bezoekers wel doen waarmee je ze wilt bedienen. Tijd voor een beetje basis website-optimalisatie.

Alles valt of staat natuurlijk met bezoek. Een website zonder bezoekers is als een winkel zonder klanten; volkomen nutteloos en kansloos. Wie bezoek wil, kan niet heen om de nummer 1 bron van online bezoek: zoekmachines.

Google is king!

We hebben het over zoekmachines, maar eigenlijk kunnen we dat net zo goed terugbrengen tot enkelvoud. In Nederland – en de rest van de wereld overigens – is er maar één die er echt toe doet: Google. In het eerste kwartaal van 2018 had deze zoekgigant in ons land op de desktop een marktaandeel van bijna 87 procent. Op smartphone en tablet werd zelfs respectievelijk ruim 97 procent en bijna 94 procent van alle zoekopdrachten via Google uitgevoerd.

Ook Europees is de positie van Google enorm sterk. De percentages liggen dan iets lager, maar dan nog heeft de concurrentie, zoals Bing van Microsoft, eigenlijk niets in te brengen. Kortom: wie succesvol online wil zijn, moet zo hoog mogelijk ranken in Google en z’n website daarvoor optimaliseren, zo simpel is het.

Search Engine Optimalisatie (SEO) is de verzamelterm voor alles wat je kunt doen om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten van zoekmachines (lees Google) te verschijnen. En dat is nogal omvangrijk. Het is namelijk niet alleen belangrijk inhoudelijk een goede website te hebben; ook technisch moet alles honderd procent in orde zijn. Daarvoor is soms best wat basiskennis nodig van HTML.

Een aantal basisvragen die je je daarbij kunt stellen over je website: draait je website op een beveiligde (SSL) verbinding? Is de website snel genoeg in gebruik zonder bijvoorbeeld te grote afbeelding? Wordt je website goed weergegeven op verschillende formaat schermen en dus responsive? Hebben de pagina’s een goede titel en omschrijving (description)? Komen de zoektermen waar je op gevonden wilt worden voldoende voor op de pagina(s)?

Rankingfactoren

Is de technische optimalisatie op orde, dan is het van belang het verkeer naar en op de website te bekijken en waar mogelijk te verbeteren. Zo is een belangrijke rankingfactor voor Google hoeveel andere linken naar je website. Je kunt dit verhogen door middel van kunstmatige linkbuilding, maar beter is te zorgen dat er op basis van je content op natuurlijke wijze naar je website wordt verwezen.

Zijn er eenmaal bezoekers op je website dan bekijkt Google hoe lang ze op een pagina blijven hangen of dat ze direct weer weg zijn (bounce rate) en bijvoorbeeld hoeveel pagina’s ze bekijken. Onder andere aan de hand daarvan bepaalt men of de pagina voldoet aan de behoefte van de bezoekers en wordt op basis van die relevantie de ranking weer naar boven of beneden aangepast. Iets om goed mee te nemen bij het optimaliseren van je websites dus.

Conversie

De laatste, maar ook zeer belangrijke stap op weg naar een succesvolle website, is te zorgen dat bezoekers ook echt gaan doen waar je ze voor hebt binnengehaald. Dat kan natuurlijk van alles zijn, maar of je ze nu bijvoorbeeld wilt laten inschrijven voor een nieuwsbrief of het product waar ze op zochten en wat jij verkoopt daadwerkelijk aanschaffen, je dient er zeker van te zijn dat alles helder en goed vindbaar is. Vragen die je je met betrekking tot wat we noemen conversie kunt stellen zijn onder andere: is er een duidelijke call-to-action bovenaan de homepage? Laat je goed zien dat andere klanten erg tevreden zijn over je producten/diensten? Is er een goed functionerende zoekfunctie? Verloopt de inschrijfprocedure dan wel het bestelproces vlekkeloos?

Het zal duidelijk zijn: wil je een succesvolle website, dan is er werk aan de winkel. Heb je voldoende kennis van zaken, dan kun je veel zaken zelf aanpakken. Heb je dat niet of ontbreekt het gewoon aan tijd, dan is het inschakelen van een zoekmachinemarketingbureau wellicht een optie. Hoe je die vindt? Even zoeken in Google natuurlijk!