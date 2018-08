Startende ondernemer? Met deze tips ga je goed van start

Nederland houdt van ondernemen. Het aantal startende bedrijven viel in het eerste kwartaal van dit jaar tien procent hoger uit dan een jaar eerder. In totaal werden 57.635 nieuwe ondernemingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). In 2017 kwamen er ruim 170.000 ondernemingen bij, maar er schreven ook 95.000 ondernemingen zich uit. Hoe zorg je als ervoor ondernemer dat je goed van start gaat?

Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken en niet ieder idee groeit uit tot een succes. Maar wat is succes? Een mooie vraag om jezelf te stellen, want we hebben daar vaak veel plaatjes en verwachtingen op zitten. Soms leren we veel van de stappen die we zetten, ook al is het resultaat anders dan we van tevoren hadden bedacht.

Onderzoek

Als je voor jezelf wilt beginnen, is het waardevol om eerst wat onderzoek te doen. Huiswerk dus! Lees je in over alles wat met jouw idee te maken heeft, ga met mensen uit je netwerk praten en check of jouw idee ook werkelijk mogelijk is in de praktijk. Het is belangrijk om meningen van anderen te horen. Sta dus open voor feedback en ideeën.

In het begin zijn we vaak met alles bezig, behalve het bijhouden van de boekhouding. De Belastingdienst stelt eisen aan je boekhouding en zo moet je bijvoorbeeld al je handelingen kunnen aantonen. Je moet btw-aangifte doen, in ieder geval elk kwartaal. Ga ook na of je in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen.

Boekhouding

Naast de fiscale noodzaak is het ook voor jezelf fijn en nuttig om je boekhouding op orde te hebben. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in je financiële situatie. Er zijn handige online boekhoudsoftware die je kunt gebruiken. Heb je minder talent voor dit soort zaken? Dan kan het een zinvolle en uiteindelijk winstgevende investering zijn om hier iemand voor in te huren.

Besparen op kosten

Ga na waar je eventueel kunt besparen op kosten, met name voor handelingen die je dagelijks doet of spullen die je regelmatig gebruikt. Zo kan je bijvoorbeeld veel geld besparen met printen en cartridges. Als je kiest voor ‘concept’ of ‘snel’ printen bespaar je bijna vijftig procent inkt in vergelijking met de standaardinstellingen. Ook kan je kiezen om dubbelzijdig te printen. Cartridges duur? Niet als je ze online koopt en de prijzen vergelijkt.

Zichtbaarheid

Laat weten dat je er bent als je bent gestart. Of beter, laat mensen weten dat je bezig bent. Deel jouw verhaal met de wereld, waarbij online vindbaarheid essentieel is. Het hebben van een website en sociale media is belangrijk om je doelgroep te bereiken. Een uitgebreid zoekwoordenonderzoek is handig voor de vindbaarheid van je website.

Houd het persoonlijk, want dit spreekt mensen aan. Richt je op het bouwen van relaties en minder op de verkoop. Het zijn je relaties die je bouwt en onderhoudt die jou en wat je brengt succesvol maken. Denk groot, maar begin klein. Elke stap die je zet, doet er toe en laat zien welke volgende stap je moet