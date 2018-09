De nazomer is aangebroken: wat is in september nodig in de tuin?

De dagen worden korter, de temperatuur daalt en hier en daar hebben we te maken met een flinke regenbui. Kortom, de nazomer is begonnen. Deze tijd is een weldaad voor de tuin. Het is de periode dat we kunnen genieten van de laatste zomermomenten in de tuin. Wat is er nodig deze maand op het gebied van onderhoud, beplanting, snoeien en het gazon? Wij hebben de beste groene tips op een rijtje gezet.

De nazomer is het ideale moment om een nieuw gazon aan te leggen of het bestaande gazon eens flink op te knappen. De grond is nog voldoende opgewarmd waardoor zaden kunnen ontkiemen. Als het droog blijft, is het belangrijk dat er gesproeid wordt. In de nazomer groeit het gras minder hard waardoor het minder vaak gemaaid hoeft te worden.

Onderhoud

Last van kleine kale plekken in het gazon? Deze kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark eventueel vilt uit, maak het oppervlak los en egaliseer. Heb je een vijver in de tuin? Zorg er dan voor dat je die goed onderhoudt deze maand. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet teveel van het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten kunnen uitgedund worden en kroos kan je weghalen met een schepnet.

Veranda op maat

Wil je nog langer genieten van je tuin? Dan is een veranda op maat een optie. Bedenk eerst het doel van je veranda. Wil je een plek om in de zomer en nazomer lekker te vertoeven of wil je een plek waar je heel het jaar door kunt zitten? Zodra je dit weet, kun je gaan kijken naar een passende constructie. Wil je je tuin een updrade geven en er nog meer gebruik van maken? Dan kun je inspiratie op doen bij www.vanbeem.nl.

Uitgebloeide bloemen

Wat de planten betreft is het belangrijk om op de rozen te letten. Deze bloeien namelijk nog een tijdje door. Zorg ervoor dat je regelmatig de uitgebloeide bloemen verwijderd, zodat je de bloei en aanmaak van nieuwe rozen zolang mogelijk kunt verlengen. Verwijder ook regelmatig de uitgebloeide bloemen van dahlia’s, begonia’s, petunia’s en potgeraniums. Dat zorgt voor een langere bloei, omdat de plant dan geen energie steekt in het vormen van zaden of vruchten.

Nieuw aangekochte vaste planten kunnen in de bloemborders worden gepland. De grond is nu nog warm waardoor de plant snel nieuwe wortels schiet. Zo zorg je ervoor dat de planten sterk zijn voordat de winter invalt. Geef bloeiende potplanten iedere twee weken vloeibare mest om de bloei te bevorderen.

Sproeien

Geef tenslotte als de droogte en zonneschijn aanhoudt liefst in de vroege ochtend of in de avond water; in ieder geval niet midden op de dag, want het water verdampt dan snel. Het is beter om te sproeien om de paar dagen gedurende langere tijd dan elke dag een beetje. Nieuwe aanplant heeft in het begin elke dag water nodig.