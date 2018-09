Ze was al druk bezig met castingopdrachten, terwijl haar bedrijf Mooi Weer streetcasting nog niet eens geboren was. Of Sabine Gilhuijs ‘even’ 150 mensen binnen een week wilde casten, waaronder een gezin met vijf kinderen met rood haar, en dan ook nog graag drie varianten hierop. Dat gaat nooit lukken in mijn eentje dacht ze en vroeg Trudy Drenth om hulp . “Toen volgde er nog twee opdrachten en dacht ik: dit is blijkbaar iets waar ik goed in ben en wat ik ook nog leuk vind.”

Samen met Trudy heeft Sabine vijf jaar geleden Mooi Weer streetcasting opgericht. “Wij zijn geen standaard castingbureau. Wij zoeken naar echte mensen op straat, dus geen modellen of acteurs. We spreken mensen aan en we bellen ook weleens bij iemand thuis aan. Dan heeft iemand uit het café op de hoek ons doorverwezen en gezegd: daar bij dat huis moet je zijn.”

2.20 meter lang

Naast mensen zoeken voor commercials of films, zoals iemand van 2.20 meter lang, voetbalfans, vrolijke vriendengroepen voor radio 538 en dochters met moeders in het buitenland, bestaat Sabine haar werk ook uit het zoeken naar persoonlijke verhalen.

“Zo mochten we onlangs voor de HEMA door het hele land fans zoeken. Zo was er een meisje van twaalf die gek is op de feestartikelen van de HEMA. Haar kamer werd als verrassing volgehangen met slingers en confetti ballonnen”. Voor een verzekeraar gingen ze op zoek naar het verhaal achter de mantelzorger. Sabine houdt ervan dat dergelijke verhalen, bijvoorbeeld over zo’n mantelzorger, echt zijn. “De mensen zijn echt, de situatie is echt. Het is net als een documentaire maken, maar dan duren de filmpjes die wij maken één minuut. De opdrachtgever bepaalt uiteindelijk na het zien van onze filmpjes en foto’s welk verhaal en welke mensen het beste passen.”

Het contact maken met zoveel verschillende mensen vindt Sabine mooi aan haar werk. De deadlines zijn soms uitdagend en regelmatig denkt ze: hoe gaan we dit nu weer doen? Maar als het dan toch gelukt is, geeft dit voldoening. “We kiezen alleen voor opdrachten die integer voelen, zowel voor ons als voor de mensen die in de commercial of film komen te spelen.”

Documentaire over mijn vader

Momenteel doet Sabine de opleiding regie documentaire, zodat ze ook zelf verhalen kan vertellen. “Ik ben nu in de onderzoeksfase voor een documentaire over mijn vader. Mijn vader had een ingewikkelde geschiedenis wat van invloed is geweest op het hele gezin en mij als dochter. Hij is inmiddels overleden. Ik wil laten zien hoe loyaal kinderen kunnen zijn naar hun ouders. Kinderen zetten hun ouders vaak op een voetstuk, totdat ze ervan afvallen.”

Vaak ontstaat er volgens Sabine dan een gelijkwaardige relatie, maar haar vader is in haar belevenis blijven liggen. “Ik wil een film maken waarin hij weer gaat staan, waardoor het beeld wat ik van hem heb compleet wordt. Mijn huis staat vol met foto’s, maar niet van mijn vader. Dat vind ik wel heftig.”

En hoe is het afgelopen met het gezin met vijf kinderen met rood haar? “Dat is gelukt. Het was best ingewikkeld. Uiteindelijk wilde de opdrachtgever een gezin met twee kinderen. Dit gebeurt vaker, dat er iets last minute wordt geschrapt of verandert. Bij mijn werk hoort daarom ook een stukje nazorg. Mensen zijn geneigd het persoonlijk op te vatten als ze niet worden gekozen, maar soms hebben ze toch echt een blond iemand nodig.”

