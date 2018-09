Nieuwe Nederlandse Acteursschool opent deuren in Apeldoorn

Als je acteer ambities hebt en op hoog niveau les wilt krijgen, ben je al snel aangewezen op de Toneelschool in Amsterdam of Maastricht. Voor velen is vier jaar studeren geen optie. Tim Koldenhof zag een gat in de markt: een acteursschool voor volwassenen waar de top van de Nederlandse theaterwereld hun kennis gaat overbrengen.

Met het recente wegvallen van Kemna Training zag Tim van Koldenhof, mede-initiatienemer van Tim Koldenhof Producties, een toenemende vraag van mensen die graag op hoog niveau toneelles willen krijgen. “Een investering van vier jaar bij een toneelschool is best veel. Wij bieden een halfjaar programma in onze studio’s in Apeldoorn.”

Audities

Het is niet zo dat iedereen zomaar mee kan doen. Enige acteerervaring is wel een pré. Eind september vinden de audities plaats, aldus Tim, zodat het niveau van de groep, bestaande uit maximaal twaalf mensen, hoog blijft. De opleiding start begin oktober.

Koldenhof Producties heeft een aantal topacteurs en actrices weten te strikken, die allemaal meteen positief op het idee reageerden. “Halina Reijn, Eva van der Gucht, Maria Kraakman, Bas Keijzer, Daniel Boissevain en nog een aantal anderen gaan workshops vanuit hun eigen ervaring geven.” Actrice Halina Reijn start de opleiding met een masterclass.

Gat in de markt

Eva van der Gucht vindt de Nederlandse acteursschool een gat in de markt en was meteen enthousiast. “Er zijn veel volwassenen die talent hebben en zin hebben om te spelen. Hoe oud men ook is, mensen willen blijven leren.” Eva gaat twee spelworkshops verzorgen met als focus improvisatie rondom scenes. “Zo een opleiding van een half jaar is er nog niet, waarbij je les krijgt van mensen die echt wat hebben gepresteerd binnen hun vakgebied.”

Tim is van mening dat er nog veel talent rondloopt. “We beginnen klein, in principe met één groep, maar de aanmeldingen stromen al binnen. Het zou mooi zijn als we met twee groepen kunnen starten. De economie trekt weer aan, ook in de theaterwereld. Er wordt weer meer gemaakt, zoals series op televisie. Ik denk dat dit hét moment is voor een nieuwe generatie van acteurs en actrices die graag willen acteren, maar nog geen kans hebben gehad.”