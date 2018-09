Alle ins en outs over de nieuwe iPhone XS, XS Max en XR

Er wordt weleens gezegd: alle goede dingen komen in drieën. Dat zou zomaar de reden kunnen zijn dat Apple deze week de lancering van zijn drie nieuwe type iPhones heeft aangekondigd: de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR. Alle Apple liefhebbers opgelet: dit wil je weten over de nieuwe iPhones van 2018.

De drie nieuwkomers van Apple zijn de opvolgers van de iPhone X. De naamgeving past bij hun traditie. Vandaar de S achter de X bij de iPhone XS en XS Max. De drie nieuwkomers van Apple zijn de opvolgers van de iPhone X. De naamgeving past bij hun traditie. Vandaar de S achter de X bij de iPhone XS en XS Max. Wat nieuw is dit jaar is de iPhone Xr. Dit is de opvolger van de iPhone 8

Strak design

De drie nieuwe iPhones van 2018 hebben stuk voor stuk het nieuwe iPhone-design dat we kennen van iPhone X: het grote scherm met bijna een naadloos design, met uitzondering van die karakteristieke notch. De fabrikant kiest echter dit jaar wel voor een stukje evolutie. De iPhone XS en XS Max zijn meer gepolijst dan de iPhone X. Dankzij hun ontwerp van glas en roestvrijstaal zien de nieuwe iPhones er luxe en modern uit. De iPhone XR is gemaakt van glas en aluminium, net als de iPhone X.

Grootste scherm ooit

De twee paradepaardjes van Apple zijn de iPhone Xs bij KPN en iPhone Xs Max. Beide telefoons zijn gemaakt van roestvrijstaal en glas en zijn in drie kleuren beschikbaar: Space Grey, Zilver en Goud. De iPhone XS heeft een 5,8-inch scherm met een resolutie van 2436×1125 pixels. De iPhone XS Max heeft een 6,5-inch scherm met een resolutie van 2688×1242 pixels en heeft daarmee het grootste iPhone-scherm ooit.

Beide telefoons krijgen iOS 12 als besturingssysteem en de nieuwste chip van Apple: de A12 Bionic. Een razendsnelle chipset die ten opzichte van zijn voorganger de A11 wel dertig procent sneller is. Een handig extraatje: de nieuwe iPhones zijn uitgerust met Dual Sim. Zo kun je gemakkelijk twee nummers op een toestel beheren. Aan geheugen is er ook geen gebrek: de nieuwe iPhones komen in drie uitvoeringen met een opslag van maximaal 512 GB.

Camera

Scherpe en gedetailleerde foto’s, extra goed met Augmented Reality en een makkelijke camera-app. In een notendop zijn dit de gemeenschappelijke camera-eigenschappen van de nieuwe iPhones. Daarnaast hebben de iPhone XS en XS Plus een dubbele 12-megapixelcamera met een groothoek- en telelens. Dankzij de dubbele camera van de iPhone XS en XS Plus kun je optisch inzoomen zónder kwaliteitsverlies.

Face ID

Alle drie de nieuwe iPhones hebben Face ID, waarmee je via een gezichtsscan de telefoon ontgrendelt. Een andere fijn en belangrijk extraatje is de verbeterde batterijduur. De grotere batterijen gaan in combinatie met de zuinige A12-processor extra lang mee. De iPhone XS Max gaat zelfs 1,5 uur langer mee dan zijn voorganger de iPhone X.

Tenslotte is er nog een extra onthulling. Dit jaar was het de ‘budget’ iPhone: iPhone XR. Deze iPhone lijkt precies op de iPhone XS, maar verschilt op een aantal vlakken van zijn grote broers. Zo heeft de iPhone XR een enkele cameralens. Een 12-megapixel telelens met 1.8 diafragma voor dat felbegeerde bokeh effect.