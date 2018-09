Paul de Munnik komt met nieuwe solovoorstelling

Na zijn alom geprezen solodebuut ‘Nieuw’ komt Paul de Munnik met zijn tweede soloprogramma ‘Goed Jaar’. Aan de hand van de nummers van zijn gelijknamige tweede soloalbum loopt hij verder op het pad dat hij met ‘Nieuw’ is ingeslagen: intiem, verhalend en vooral muzikaal theater. Nieuws.nl sprak Paul. “De voorstelling gaat over mensen die je kwijtraakt, het zoeken naar waar je staat in het leven en wat je nog hoopt te bereiken. Ben je tevreden met wie je geworden bent?”

Paul loodst het publiek rustig en geestig langs de zaken die hem raken en die hem inspireren tot dat wat hij het liefste doet, en waar hij zo luidkeels om bejubeld wordt; het zingen van de mooiste theaternummers. Van hemzelf, maar ook van anderen, omdat de fakkel ook doorgegeven moet blijven worden.

Goed jaar

De nieuwe voorstelling van Paul heet ‘Goed jaar’. Was het ook een goed jaar? “Ik heb zeker een goed jaar gehad. Ik vind dat mijn leven behoorlijk fijn is en ik leef het leven wat ik graag wil leven. Maar het gaat ook om het besef van waar je vandaan komt. Je neemt je verleden mee naar het nu, dus met ‘Goed jaar’ kijk ik ook waar ik vandaan kom.”

Wil Paul zijn publiek nog iets meegeven? “Ik heb zeker nagedacht over welke boodschap ik het publiek wil meegeven. Als ik één ding moet kiezen, dan is de boodschap wel dat je altijd maar één stap verwijderd bent van een nieuwe richting. Je kan elk moment, als je dat wil, veranderen en een nieuwe weg inslaan. Het feit dat het open ligt en dat dit kan, is een prettige gedachte.”

Na jaren van grote producties met Acda en de Munnik vindt Paul het heerlijk om in een kleinere bezetting, dicht bij de mensen te spelen. Deze voorstelling speelt Paul samen met een van Neerlands beste gitaristen, Wouter Planteijdt, dus muzikaal komt het publiek niets tekort.

Solo optreden

Wat is het grootste verschil voor Paul nu hij niet meer met Thomas Acda alleen optreedt? “Het heeft ermee te maken dat we met z’n tweeën heel groot werden en dus ook in grote zalen speelden. Nu is de aanloop anders. Ik moet het als het ware weer verdienen. De zalen zijn kleiner, waardoor ik meer één op één kan communiceren met het publiek. Hierdoor kan ik meer van mezelf laten zien.”

Deze week start Paul met de try-outs. “Met een man of honderd in een klein zaaltje, dat is misschien nog wel meer rewarding dan een afgetimmerde show met achthonderd man in een volle zaal. In een kleinere zaal is het een andere wedstrijd. Met Acda en de Munnik hebben we ook weleens huiskamer optredens gedaan, dat vond ik bijna spannender dan Carré.”

Vanaf 14 september is ‘Goed jaar’ in het theater te zien met de eerste try-outs. Vanaf 8 november is de voorstelling volwaardig en volgt een tournee tot en met maart 2019.