In haar werk merkte Marieke Zon dat haar cliënten erg aan het worstelen zijn met de twee petten die ze op hebben: de pet van ouder en de pet van ex-partner. De laatste is vaak een negatieve pet voor de rol van ouder; een rol die je voor de rest van je leven hebt. Met het platform DONS wil Marieke de samenwerking tussen advocaten en kindertherapeuten bevorderen, waardoor kinderen beter worden begeleid en dat ouders leren te communiceren als ouders in plaats van als ex-partners. “De meeste ouders zeggen: we vinden het zo verschrikkelijk voor de kinderen.”

Deze week vond de Dag van de Scheiding plaats, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. “Het aantal scheidingen neemt toe en veel kinderen zijn hiervan de dupe. In het Gooi waar ik werk neemt het aantal conflictueuze scheidingen toe. Na de afronding van een scheiding kan er nog van alles omhoog komen. Vaak zijn ex-partners niet in staat om problemen op te lossen en ook over de kinderen kan er ruzie ontstaan, omdat ze het lastig vinden om als ouders te communiceren.”

Leren communiceren als ouders

Dit is de reden dat Marieke het platform DONS, Duurzaam Ouderschap na Scheiding, is gestart. “DONS is een platform van mediators en kindertherapeuten en -psychologen. Ouders worden begeleid door een kinderpsycholoog, zodat ze leren communiceren als ouders in plaats van als ex-partners. Hierdoor kunnen ze een streep zetten onder de scheiding en samen verder gaan als ouders van de kinderen. Dit is het belangrijkste wat DONS beoogt.”

Het is volgens Marieke belangrijk dat een mediator ook advocaat is, omdat een scheiding een juridische afwikkeling is van het huwelijk. Je sluit het verleden op een zorgvuldige manier af. Daarna kan je bij een kindertherapeut een stevige basis leggen voor de toekomst en invulling geven aan het ouderschapsplan.

Er bestaat geen ideale scheiding, aldus Marieke. “Het is gewoon heel naar en niemand wil het. Dan moet je er dus samen voor zorgen dat je het op de beste manier gaat regelen. Dan zeg ik: mooi, ik werk samen met kinderpsychologen. Na het juridische stuk kunnen jullie daarmee verder. Ik moet soms even aandringen bij ouders. Ze willen hun kinderen niet belasten, maar dat zijn ze al. Het kan ontzettend mislopen als er geen ingang is naar een kindertherapeut.”

Actieve sociale kaart

Marieke is met DONS bezig dat er een actieve sociale kaart wordt geactiveerd in diverse regio’s in samenwerking met de GGZ. “Het is belangrijk om preventief aan de slag te gaan, zodat alleen naar de Rechtbank wordt gegaan in gevallen die dat echt nodig hebben. Met een actieve sociale kaart kan er tijdig doorverwezen worden en er sneller aan de bel worden getrokken als het binnen een gezin niet goed gaat. Bijvoorbeeld een huisarts die zegt: ik ken een goede relatietherapeut of ik weet een goede kindertherapeut. Als kinderen problemen hebben, heeft dit vaak te maken met de ouders. Als ze op tijd naar iemand toe gaan, kan een escalatie voorkomen worden.”

Bij scheidingen mag het meer van ik en jij naar wij als ouders gaan. “ Dat kan alleen als je je ex-partner ziet als de andere ouder van je kinderen. Al mijn cliënten, zonder uitzondering, zijn achteraf opgelucht en dankbaar dat ze voor de twee trajecten gekozen hebben: het juridische traject en het traject met een kindertherapeut. Bij een scheiding mogen we leren om over de eigen pijn van ex-partners heen te stappen en verder te gaan en te communiceren als ouders.”

