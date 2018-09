In de spotlight: CEO en co-founder The Next Closet Thalita van Ogtrop

Het begon allemaal vijf jaar geleden in een anti-kraakpand in Amsterdam Oost. Thalita van Ogtrop en Lieke Pijpers startten met The Next Closet, een marktplaats voor vintage designerkleding. Hun streven? Het modelandschap verduurzamen en tweedehandskleding mainstream maken. Inmiddels betalen ze huur, hebben ze vijftien mensen in dienst en is hun omzet vorig jaar met 300 procent gestegen. “Ik heb ooit stage gelopen bij Gucci. Dat was luxe, maar heel leeg.”

Thalita en Lieke kennen elkaar van hun eerste baan bij een ontwerpbureau, dat volledig in het teken stond van duurzaamheid. “Wij werden samen in een team gezet om bedrijven te inspireren zich meer in te zetten voor duurzaamheid.” Dat ging zo goed, dat ze voor zichzelf wilden beginnen. Ze begonnen een campagne bureau rondom duurzame thema’s, totdat het idee voor The Next Closet geboren was.

Meest vervuilende industrie

De textielindustrie is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie die er is. Dat was voor Thalita een belangrijke reden om The Next Closet te beginnen. “Ik heb geen achtergrond in de mode, die ligt echt bij tech, innovatie en duurzaamheid. Maar mode vind ik wel leuker dan bijvoorbeeld autobanden… Mijn stage bij Gucci was puur toeval. We hebben echt mensen in dienst moeten nemen die veel van mode afweten.”

Elke maand bezoeken rond de 300.000 voornamelijk vrouwen hun website. “Je kan bij ons vanaf twintig euro iets kopen. Voor duizend euro heb je een Chanel tas. Dat merk is heel populair. We verkopen naast Chanel ook andere high end merken, zoals Louis Vuitton en Burberry. Bij onze jongere doelgroep zijn vooral mid end merken populair, van Isabel Marant tot Karen Millen en van Acne tot Filippa K en Claudia Sträter. Voor de veertigplusser doen Marc Cain en Pauw het bijvoorbeeld weer erg goed.”

Investment piece vs fast fashion

Volgens Thalita is er al meer bewustwording bij vrouwen als het gaat om duurzaamheid en kleding. “Maar het kan zeker nog meer. We vertellen onze bezoekers continu over wat een investment piece is, waarom je klassiek en tijdloos moet kopen en wat de impact is van fast fashion. Ik geloof niet dat je de wereld kan veranderen door negatief en belerend je boodschap te verkondigen. Mijn collega’s en ik zijn zelf het voorbeeld. Zo hebben we deze zomer een keer drie maanden niets nieuws gekocht (slow fashion summer), alleen tweedehandskleding.”

Ook worden bezoekers bij de aankoop van kleding bewust gemaakt van hoeveel liter water ze besparen. “Als je iets afrekent op de site, staat er hoeveel liter water je hebt bespaard, omdat je tweedehands hebt gekocht in plaats van nieuw. Dan vinden mensen leuk, vooral omdat ze dit niet weten. Op deze manier kan je mensen inspireren, zonder dat het belerend is. Je mag best van shoppen houden, maar koop kleding van waarde en die je daarna weer door kunt verkopen.“

De aarde die betaalt

Thalita hoopt dat ze met The Next Closet vrouwen, en wellicht straks ook mannen en kinderen, inspireert om hun consumptiepatroon te veranderen. “Koop geen fast fashion, zoals kleding van de H&M of Primark. Je betaalt vijf euro voor een shirt, maar het is de aarde die uiteindelijk betaalt. Het is vanaf het begin tot het einde een en al vervuiling. Koop daarom mooie kwalitatieve spullen nieuw, zorg ervoor en geef ze daarna een tweede of zelfs negende leven. Hiermee maak je een ander blij, verdien je een centje bij en help je onze mooie aarde om wat schoner te blijven.

