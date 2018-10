Koel blijven bij warme temperaturen? Neem een zwembad

Het klimaat over de hele wereld is aan het veranderen. Bijna iedereen heeft de beelden van smeltende ijskappen wel gezien. Maar wat merken we dichterbij huis eigenlijk van die klimaatverandering? Je zou kunnen stellen dat het weer in Nederland een stuk extremer is geworden de afgelopen jaren. De kans is groot dat dit in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.

Zo blijft de temperatuur in Nederland toenemen en hebben we straks in de zomer en lente weer meer kans op hittegolven. Hoe je verkoelt kunt blijven tijdens een hittegolf? Neem een zwembad.

Veiligheid

Een zwembad in de tuin is erg gezellig, maar het is zeker verstandig om goede voorzorgsmaatregelen te nemen. Mocht je een zwembad op het gras opzetten, is het handig om daar een onderkleed onder te leggen. Als je kind uit het water komt, stapt hij niet meteen op gladde tegels of op het gras dat aan de voetjes kan blijven plakken. Een ondertapijt absorbeert namelijk het over de rand gespatte water, waardoor de tegels en het gras droog blijven. Vooral bij tegels is het heel prettig om uitglijders te voorkomen. Daarnaast is het aan te raden om het kinderzwembad niet te vol te doen met water. Dat voorkomt overlopen van het water over de rand van het zwembad.

Verzorg je zwembad goed

Stilstaand water dat lang in de zon staat, kan erg vies worden. Zorg er daarom goed voor dat je na het gebruik van het zwembad deze goed afdekt. Hiervoor zijn er verschillende afdekzeilen verkrijgbaar die het zwembad goed afsluiten voor blaadjes, insecten en andere viezigheid. Naast het afdekken is het raadzaam een filtersysteem te gebruiken om het water mee te reinigen. Vooral bij een groot zwembad dat je niet dagelijks opnieuw met water wilt vullen, is een pomp met filter aan te raden.

Verfrissende duik

Mocht het heerlijk warm weer zijn, is het natuurlijk fijn om een duik te nemen. Let hierbij wel op dat het water niet té koud is. Als je het warm hebt, is een duik in koud kraanwater namelijk niet aan te raden omdat het lichaam te snel afkoelt.