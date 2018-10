Zo blijf je deze herfst gezond, vitaal en zonder dip

De herfst is officieel begonnen. Dit betekent kortere dagen met meestal minder zon en meer regen en een grotere kans op verkoudheid en griep. Niet iedereen is blij met de seizoenswisseling en ook voor het lichaam is het even omschakelen. Hoe zorg je voor een gezonde en vitale herfst, waarbij je de bekende herfstdip buiten de deur laat?

Zorg er allereerst voor dat je voldoende, bij voorkeur 7 à 8 uur per nacht, slaapt. Hiermee ondersteun je je afweersysteem, voel je je vitaler en alerter door de dag heen en voorkom je dat je meer wilt gaan eten. Voldoende slaapt helpt je niet alleen een eventuele verkoudheid op afstand te houden, maar zorgt er ook voor dat, mocht je toch ziek worden, dat je weer sneller beter wordt.

Buitenlucht

Probeer dagelijks een wandeling te maken, ook als je een drukke dag hebt. Buitenlucht en zonlicht zijn belangrijk voor je weerstand. Het lichaam maakt dan cortisol aan, een hormoon dat je wakker en geconcentreerd houdt en goed is tegen stress. Naar buiten gaan is dus belangrijk voor je conditie en humeur, waardoor je je fitter blijft voelen.

Zorg ervoor dat je regelmatig je handen wast met water en zeep en ze goed afdroogt met een schone handdoek. Hiermee voorkom je besmetting via computers, deuren, trapleuningen etc. Zorg er ook voor dat je je huis af en toe ventileert, vooral als iemand ziek is. Dagelijks een kwartier alle ramen openzetten is voldoende, met name in de slaapkamer met de dekens of dekbedden opengeslagen, zodat die ook wat frisse lucht krijgen.

Huid en handen

Ook je huid heeft wat extra aandacht nodig in de herfst. Door guur herfstweer kan je gezicht of lichaam wat droog, schraal of geïrriteerd raken. Verwen jezelf met een hydraterende gezichtscrème en bodylotion en prik elke dag een moment voor jezelf waarin je je gezicht en huid insmeert. Ook je handen en nagels vinden het fijn om ingesmeerd te worden. Met het dragen van dunne handschoenen bij guur weer doe je je handen een groot plezier.

Vitamines

Zowel in de zomer als in de herfst is het belangrijk dat je gezond en gevarieerd eet en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Het is geen toeval dat er meer mensen verkouden zijn in de herfst en winter. Toch word je door de dalende temperatuur niet verkouden. Als het buiten koud is, houden we de ramen dicht, ventileren we minder en is de lucht droger. De vochtdeeltjes die vrijkomen door te hoesten en te proesten, blijven zo langer in de lucht hangen. Daarom snotteren we wat eerder in de herfst en winter.

Tijdens de herfst kan je voor een vitaminesupplement kiezen, bijvoorbeeld multivitaminen. Daarnaast zijn er groepen mensen die het hele jaar door, dus ook in de herfst, wat extra vitamines D van bijvoorbeeld Finndal nodig hebben. Het gaat hierbij om kinderen tot en met drie jaar, mannen en vrouwen met een donkere huidskleur, zwangere vrouwen, vrouwen vanaf vijftig jaar en mannen vanaf zeventig jaar. Ook voor mensen die weinig buiten komen is het verstandig om wat extra vitamine D slikken.