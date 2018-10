Als antropoloog ga je voor langere tijd naar een plek waar je door de ogen van de mensen die er wonen een probleem bestudeert. Antropoloog en schrijver Roanne van Voorst heeft in haar leven veel situaties en mensen bestudeerd, zoals Inuit jagers in Groenland, bewoners van een sloppenwijk in Jakarta en mensen die bergen beklimmen of base jumpen. “Zodra je in iemands hoofd gaat zitten, ga je situaties en menselijk gedrag begrijpen. Iets wat voor de buitenwereld onlogisch is, wordt logisch.”

Als jonge correspondent en journalist heeft Roanne veel van de wereld gezien, maar ze wilde in haar veldwerk wat meer de diepte in. Na een omscholing tot antropoloog heeft ze op uiteenlopende plekken gewoond, waaronder anderhalf jaar in de armste sloppenwijk van Jakarta. “Ik heb daar geleerd hoe het is om arm te zijn en waarom het vrijwel onmogelijk is om armoede te ontstijgen. Dit komt niet alleen door materiële omstandigheden, maar ook door geloofsomstandigheden.”

“Dan zou ze een hoerenhuis kopen”

Roanne woonde bij een jonge vrouw in huis die als prostituee werkte. “Mensen die in een sloppenwijk wonen, hebben geleerd dat er geen grotere toekomst is. Ik vroeg haar een keer wat ze zou doen als ze een miljoen zou krijgen. Ze kon daar niets mee. Uiteindelijk antwoordde ze dat ze dan een hoerenhuis zou kopen. Er was voor haar geen wereld buiten de sloppenwijk. Vanaf hun geboorte leren de sloppenwijkbewoners dat dit het is. De meeste bewoners worden niet ouder dan zestig.”

Na haar Jakarta avontuur, waar Roanne nog zes jaar lang naartoe is gereisd, wilde ze graag weten waarom sommige mensen vrijwillig voor risico’s kiezen. “Zoals mensen die zonder touw bergen van duizend meter hoog beklimmen of die aan base jumpen doen. Je springt dan van een stilstaand object af met een soort vleugels aan. De kans dat je ergens tegenaan klapt en overlijdt is groot. Zowel mannen als vrouwen doen dit en het zijn niet alleen maar adrenaline junkies.”

“Ze zijn hierdoor angstexperts”

Roanne heeft van deze liefhebbers van gevaarlijke sporten geleerd dat ze niet verslaafd zijn aan adrenaline, maar aan het overwinnen van hun angsten. “Deze mensen zijn ook bang, maar hebben geleerd om zichzelf razendsnel te kalmeren. Ze hebben geen paniek tijdens het springen en weten precies wat ze doen. Ze hebben methodes ontwikkeld om hun angsten te overwinnen en zijn hierdoor angstexperts.”

Naast het schrijven van boeken geeft Roanne online cursussen en lezingen over wat ze geleerd en zelf ervaren heeft over het overwinnen van angsten. “Ik klim inmiddels zelf ook en ben getrouwd met een bergbeklimmer. Ik heb extreme hoogtevrees, maar veel bergbeklimmers hebben hier last van. Ik ben me erin gaan verdiepen, heb interviews afgenomen en methodes geleerd om met mijn hoogtevrees om te gaan. Ik weet nu: het werkt. Deze mensen hebben een schat aan informatie.”

Sociaal activisme loopt als een rode draad door het leven en werk van Roanne. Momenteel is ze bezig met een boek over veganisme en hoe de wereld eruit zou zien als het taboe zou worden om dierlijke producten te gebruiken. “Ik heb een eigenwijze fascinatie voor bepaalde onderwerpen. Als je gaat kijken vanuit de ogen van mensen, ontstaat er begrip. Daar komt voor mij altijd hoop uit voort. Dat drijft me, die hoop. Als we met wat minder angst en onbegrip naar elkaar leren kijken, kan de wereld zoveel vriendelijker worden.”

