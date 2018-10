Beleggen of hypotheek aflossen?

Het is een vraag die veel mensen stellen: is het verstandiger om je hypotheek af te lossen of om je geld te beleggen? Zeker, je kunt besparen op je hypotheek door extra af te lossen. Als je nog een restje hypotheek hebt, kan het slim zijn om die versneld af te lossen. Extra aflossen is echter niet altijd verstandig en beleggen kan een hoog rendement opleveren.

Over het algemeen geldt dat je alleen geld moet aflossen dat je niet echt nodig hebt. Komt er binnenkort een grote aankoop aan? Dan is het zonde en duur om hiervoor een lening af te sluiten. Verder is het goed om eerst naar de voorwaarden te kijken wat aflossen betreft, dit in verband met eventuele boetes. Los gedurende de rentevaste periode niet meer af van het boeterevrij deel. Dit is minimaal tien procent van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek.

Aan het einde van de rentevaste periode, ook wel de renteherzieningsdatum, kan je boetevrij aflossen. Los je echter tijdens de rentevaste periode af, dan moet je meestal een boete voor vervroegd aflossen betalen.

Beleggen

Of je kiest voor aflossen of beleggen hangt af van je persoonlijke situatie, de hoogte van je hypotheekrente, hoeveel geld je hebt, je leeftijd en hoe je (financiële) toekomst eruit ziet. Beleggen kan wat onzekerder zijn, maar levert wel een hoger rendement op én meer vrijheid en flexibiliteit. Bij Evi van Lanschot geven beleggingsexperts hierover advies.

Aflossen

Er zijn een aantal situaties waarin het aflossen van je hypotheek meestal gunstig is. Dit geldt onder andere voor het aflossen met spaargeld boven de vrijstelling. Het extra aflossen op je hypotheek kan een besparing opleveren als je met je spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. Momenteel is de spaarrente heel laag. Als je spaargeld boven de vrijstelling komt, is het rendement van je spaargeld na aftrek van de vermogensrendementsheffing vaak negatief.

Het is dan beter om extra af te lossen op je hypotheek. Dit geldt niet voor spaarhypotheek en de bankspaarhypotheek. Bij een kleine hypotheek kan je bijna altijd het beste aflossen. Dit is vooral gunstig als de hypotheekrente lager is dan de bijtelling op je belastingbiljet voor je eigen woning, het eigenwoningforfait. Je hebt dan geen voordeel meer van de hypotheekrenteaftrek. Hoe lager je hypotheek en hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, hoe voordeliger het is om af te lossen.

Lagere risicoklasse

Tenslotte kan aflossen gunstig is, als je hierdoor in een lagere risicoklasse komt. Bij een hypotheek die hoger is dan vijftig tot zestig procent van de waarde van de woning rekent de bank een rente-opslag. In de situatie dat je voldoende aflost, kan die opslag bij veel banken omlaag. Aflossen is zinvol als je daardoor in een lagere risicoklasse terecht komt. Bij Nibud kan je online checken wat de voor jou de beste keuze is.