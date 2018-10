ChristenUnie: meer toegankelijkheid in zoektocht biologische vader

De regeringspartij wil het mogelijk maken voor kinderen die met een anonieme spermadonor zijn verwekt een gratis dna test af te laten nemen. Ieder kind heeft het recht om te weten van welke ouder het afstamt, zo stelt de ChristenUnie. Van wie je afstamt bepaalt niet alleen een gedeelte van je identiteit, maar het is ook belangrijk voor je medische dossier. De ChristenUnie vindt alleen al vanwege deze twee argumenten dat er geen prijskaartje aan een dergelijk onderzoek zou mogen hangen.

De eerste stappen naar toegankelijkheid

De eerste stappen op het gebied van anonieme donoren zijn al in 2004 gezet. Vanaf dat jaar was het niet meer mogelijk om een spermadonor te zijn zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Echter, vóór de ingang van deze regel zijn er 40.000 kinderen verwekt. Deze zouden dus buiten dit verbod vallen, waardoor kinderen uit deze periode moeilijk kunnen achterhalen wie hun vader is.

Door de test gratis beschikbaar te stellen, hoopt de partij ook deze groep kinderen een helpende hand toe te steken. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de ChristenUnie onlangs in de Tweede Kamer gepleit voor de gratis maatregel. Dit gebeurde tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inschrijvingen in de KID-DNA-databank

Het achterhalen van je biologische vader is trouwens niet geheel onmogelijk. Voor 250 euro kunnen kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar zich inschrijven in de DNA-databank. Deze kosten kunnen ze vervolgens vergoed krijgen. Op de website van de Fiorn kunnen de kinderen zich inschrijven in de KID-DNA Databank. Deze inschrijvingen worden vergoed door het ministerie van VWS.

Meer vraagstukken rondom biologische ouders

Rondom halfbroers en -zussen ontstaan op latere leeftijd vraagstukken over de biologische ouders. Om hier opheldering over te krijgen, kan een verwantschapstest worden afgenomen. Hierbij is het mogelijk om een test af te nemen tussen meerdere broers of zussen. Daarnaast is het ook mogelijk om de test af te nemen zonder een ouder. De verwantschapstest is voor 200 euro af te nemen. Over eventuele vergoeding rondom gemaakte kosten is nog niks bekend. Dit zou een volgende stap kunnen zijn rondom toegankelijkheid in het vinden van biologische ouders.