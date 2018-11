Self-publisher Krake dingt mee maar de NS Publieksprijs met boek ‘De laatste getuige’

Dit voorjaar verscheen er een indrukwekkend boek over een inspirerende en hoogbejaarde oorlogshel: Wim Aloserij. Inmiddels gingen er al meer dan 40.000 exemplaren over de toonbank.

Het boek over zijn oorlogsjaren, getiteld ‘De laatste getuige’, vertelt het verhaal over de man die drie concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. Auteur Frank Krake dook met Wim in zijn verleden en reconstrueerde zijn adembenemende verhaal. Ook vele details en talrijke anekdotes kwamen na 75 jaar weer boven water en vormden de basis voor een boek dat door de lezers enorm wordt gewaardeerd, gezien de lovende recensies.

Promotiecampagne NS Publieksprijs

“Dat geeft aan hoezeer lezers de enorme veerkracht en levenslust van de hoofdpersoon en de puurheid van het verhaal waarderen. Je leest het verhaal als het ware door de ogen van Wim en beseft als je het boek uit hebt wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Ook waardeer je onze huidige vrijheid des te meer, door het verleden beter te leren kennen”, aldus auteur Frank Krake.

Nu doet hij een gooi naar de NS Publieksprijs 2018 met zijn zelf gepubliceerde boek. ‘Ik vond dat Wim het verdiende dat het boek er superprofessioneel uit zou zien en dat nergens op zou worden bespaard. Dat is gelukt met de luxe uitvoering van het boek. Ook wilde ik graag zelf aan het roer zitten om promotie en PR te optimaliseren. De boeklancering in Kamp Amersfoort, met uitreiking van het eerste exemplaar aan Sybrand Buma was een geslaagde avond waar Wim vol trots op terugkeek. Daarna zijn we het land in gegaan en Wim heeft in vele boekhandels en zalen voor soms wel 300 mensen zijn indrukwekkende verhaal gedaan. Mensen waren diep, diep onder de indruk van zijn veerkracht en levensvreugde, na alles wat hij had meegemaakt’

Toespraak in de Nieuwe Kerk tijdens dodenherdenking

Helaas overleed Wim Aloserij op 2 mei jl. tijdens een herdenkingsreis naar Neuengamme en de Lübecker bocht. Ondanks zijn 94 jaar wilde hij daar graag zijn om zijn gevallen kameraden eer te bewijzen. Zijn toespraak in de Nieuwe Kerk tijdens dodenherdenking en het aanbieden van het boek aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima zou het absolute hoogtepunt zijn geweest in een hele bijzondere periode in zijn leven. Het heeft niet meer zo mogen zijn. Nu nam zijn biograaf noodgedwongen die rol voor hem over.

“Wat zou het een mooi eerbetoon zijn voor Wim als we de NS Publieksprijs mogen winnen. Daar ga ik de komende weken vol voor want we staan aan het begin al met 3-0 achter tegen de officieel genomineerde titels van al die grote uitgevers. Op de stemformulieren, posters en online campagne staan de zes bekende covers, terwijl ik als zevende boek daar tussen probeer te komen. Dat is in geen vijftien jaar gelukt, maar ik ga het nu proberen. Stemmen op dit boek kan bij de grotere boekwinkels, waar stemformulieren liggen. Ook kan er online gestemd worden”

Tot maandag 19 november kan er worden gestemd en op woensdag 21 november wordt bij De Wereld Draait Door de winnaar bekend gemaakt. “Als dat De laatste getuige wordt, dan draag ik de prijs op aan Wim Aloserij”, geeft Krake te kennen.

